Ekspert: - Hackere bag pornoafpresning har tjent over en million kroner

"Hej! Jeg er medlem af en international hackergruppe. Som du nok kan gætte, er din konto blev hacket".

Sådan starter de trusselmails, som millioner af mennesker - heriblandt flere danskere - har modtaget.

De forskellige mails er primært skrevet på engelsk, og hackerne hævder, at de er i besiddelse af videoer eller billeder, hvor modtageren af mailen ser porno. De vedhæfter også et kodeord til en af modtagerens konti - det kan for eksempel være koden til modtagerens Facebook-profil eller mailkonto.

Modtagerne bliver skræmte

Hackerne skriver, at de vil dele de pågældende videoer eller billeder, såfremt modtageren ikke indbetaler et beløb på et Bitcoin-kontonummer, som er vedhæftet mailen.

Og det betyder, at hackerne bag disse afpresningsmails har tjent over en million kroner. Det fortæller cybersikkerhedsekspert hos CSIS Group Peter Kruse.

Peter Kruse kan bruge et system, som hedder Blockchain til at slå de enkelte Bitcoin-adresser op. Her kan han se, hvor mange penge der er blevet indbetalt på de pågældende konti.

TV 2s journalist Janni Pedersen har modtaget flere mails. Dette er en af dem. Foto: TV 2

- Den, som modtager sådan en mail, tænker straks, "hvis hackerne ligger inde med mit kodeord, så har de også videoer af mig". Det "smarte" ved det er, at det er et kodeord, som modtageren godt kan genkende. Modtageren bliver skræmt, siger han til TV 2.

- Det er så troværdigt, at de har tjent over en million kroner på det her svindelnummer.

Ekspert: - Hackerne vil narre nogen

Ifølge Ulla Malling, projektchef på app'en 'Digitalt Selvforsvar', der er lavet af Trygfonden og Forbrugerrådet Tænk, fik de henover sommeren henvendelser fra 30 danskere, som havde modtaget disse afpresningsmails.

Det her er for at narre nogle mennesker. Det er et wild shot, hvor man sender det ud til mange tusinde. Det er muligt at hacke sig ind på eksempelvis et webcam, men jeg ville blive yderst overrasket, hvis det viste sig, at hackerne havde noget. Jesper Helbrandt, IT-ekspert hos Deloitte

Og nu er der igen nye tilfælde, fortæller Ulla Malling. 13 danskere har inden for de sidste ti dage henvendt sig via app'en, fordi de har modtaget afpresningsmails.

- Nu begynder hackerne også at skrive disse mails på dansk. Så brugerne synes nok, at det bliver endnu mere ubehageligt at få de her mails. Det er jo et forsøg på at få penge, siger Ulla Malling.

Jesper Helbrandt, som er it-ekspert hos Deloitte, forklarer, at risikoen for, at hackerne rent faktisk er i besiddelse af billeder eller video, er minimal.

Hvis man får en uopfordret mail, anbefales det at lade helt være med at klikke på links eller åbne vedhæftede filer. Foto: Mads Claus Rasmussen

- Det her er for at narre nogle mennesker. Det er et wild shot, hvor man sender det ud til mange tusinde. Det er muligt at hacke sig ind på eksempelvis et webcam, men jeg ville blive yderst overrasket, hvis det viste sig, at hackerne havde noget.

- Det eneste, de har, er et brugernavn og et password, som de ved, folk har brugt, understreger Jesper Helbrandt.

Cybersikkerhedsekspert Peter Kruse understreger Jesper Helbrandts pointe og forklarer, at eksperterne kan se, at denne slags mails er sendt ud til millioner af mennesker, og at der derfor ikke er tale om fænomenet 'sexstortion'. Sexstortion betyder, at afsenderen afpresser modtageren med seksuelle billeder eller videoer.

- Sexstortion bliver ofte ledsaget af et bevis på, at modtageren er i besiddelse af noget. Det kan for eksempel være et billede, lyder det fra Peter Kruse.

Rigspolitiet bekræfter mails

Hvis man først er hoppet i fælden og har overført penge, er der ikke meget, man kan stille op. Sådan lyder det både fra flere eksperter og fra Rigspolitiet.

Rigspolitiet bekræfter over for TV 2, at der lige nu er en bølge af mails, som bliver sendt til danske mailadresser.

Hvis man er en af dem, som har modtaget afpresningsmails, er rådet klart fra cybersikkerhedsekspert Peter Kruse:

- Kopier Bitcoin-adressen fra mailen og søg på Google. Så vil du se hundredvis af andre mennesker, som også har modtaget mailen. Og aldrig, aldrig, aldrig betal.