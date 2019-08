Ekspert: - Foreningsidrætten har sovet i timen

Mange unge dropper idrætten, når de rammer teenageårene.

En af årsagerne kan være, at foreningsidrætten slet ikke er tilpasset, den hverdag de unge lever i, mener Maja Pilgaard, der er vicedirektør hos Idrættens Analyseinstitut.

Læs også Teenagere gider ikke idræt: - Det skal der laves om på nu

- Foreningsidrætten er udviklet i det forrige århundrede. De nye generationer vokser op med nye værdier og nye måder at være sammen på, og det passer ikke godt sammen med de tilbud, der traditionelt er i foreningsidrætten, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Nytænk foreningsidrætten

En af de helt store ændringer i de unges liv er de sociale medier, der fylder mere og mere i hverdagen.

- De unge har meget fokus på, hvad de kan risikere at gå glip af, siger Maja Pilgaard.

Hun mener, at det kan være svært for de unge at stilles med én idrætsaktivitet, og at man derfor bør nytænke foreningsidrætten, hvis man skal håbe på at holde fast i de unge.

- Man skal prøve at skabe steder, der er tæt på der, hvor de unge er i forvejen for eksempel ved skolerne. Og så skal man blande forskellige aktiviteter, så de unge ikke kun skal ligge billet ind på én bestemt aktivitet, siger Maja Pilgaard.

Og det er vigtigt, at vi gør noget, for at få teenagerne til at holde fast i idrætten.

- Det kan være et problem for folkesundheden fremadrettet, hvis vi ikke gør noget ved problemet, siger Maja Pilgaard.

02:50 VIDEO: Hør hele interviewet med Maja Pilgaard her. Luk video

DGI vil løse problemet

DGI forsøger lige nu at løse problemet blandt andet med deres event ’10.000 drenge på 10 dage’, der går ud på at vise unge drenge, hvad gymnastikken kan.

- Vi skal have skabt de gode vaner i en ung alder. Hvis vi motiverer dem mens de er børn, har vi en idé om, at de fortsætter med at være i foreningslivet og i idrætten, siger idrætskonsulent hos DGI Østjylland, Helle Klüwer.

Lige nu rejser de landet rundt med deres event, hvor instruktører fra DGI underviser folkeskoleelever i gymnastik.