Eksklusivt: Kom med ned i den hemmelige bunker

Vestergade 115 i Skanderborg ligner umiddelbart et helt almindeligt hus i et helt almindligt villakvarter.

Læs også Borgere samlet for at redde busrute: - Det er min livsnerve

Vestergade 115 i midten af Skanderborg.

Men ved siden af huset er der en sti, som fører én tilbage i historien.

- Det er helt klart noget, man vil se med egne øjne, fortæller Henrik Bredmose Simonsen.

Stien forbi huset på Vestergade 115 i Skanderborg.

Forenden af stien er der trappe ned i jorden. Bag to store jerndøre ligger en bunker fra 1963.

Læs også Frivillige bygger 1200 meter mountainbike-bane - og det er kun begyndelsen

- Formålet var at kunne styre det civile beredskab – ambulance, brand og andre former for redningstjeneste, fortæller Henrik Bredmose Simonsen, som er museumsinspektør hos Museum Skanderborg.

Der skal åbnes to store jerndøre for at komme ind i bunkeren under huset på Vestergade 115.

Den gamle kommandocentral var lavet til civilforsvaret – men den er aldrig blevet brugt til det, den er bygget til.

- De fleste mennesker i Skanderborg har ikke vidst, at der var en bunker som den her, siger Henrik Bredmose Simonsen.

To gange om året viser Henrik Bredmose Simonsen fra Museum Skanderborg rundt i bunkeren.

To gange om året åbner bunkeren de to store jerndøre op for gæster udefra. Der er plads til 30, og Peter Juul var én af de heldige.

Læs også Gravplads til de svageste: - Vi kan mindes vores venner

- Det er en oplevelse, og komme herned, og man ser meget. Det skal man bevare det her, siger Peter Juul, som er pensionist fra Hørning.

Der er stor interesse for at besøge den gamle bunker. Der er plads til i alt 30 per rundtur.

Interessen er stor for de gamle bunkere rundt omkring i Østjylland. Her i Skanderborg er interessen også større fra folk, end der er plads til.

Læs også Caroline blev smidt i detentionen og slæbt i fogedretten ved en fejl

- Folk booker sig ind, og så må vi desværre afvise folk, når der ikke er plads til flere. Så der er stor interesse, fortæller Henrik Bredmose Simonsen.

Til foråret åbner bunkeren igen op for besøgende.

Betonbunkeren er åben for besøgende to gange om året. Til foråret bliver det muligt for gæster igen.