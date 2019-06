Skole udvikler ny hjælp til elever med eksamensangst

Med sved på panden, sommerfugle i maven og et stort pensum at holde styr på er eksamenstiden presset for de fleste. Og for nogle udvikler nervøsiteten sig til eksamensangst.

På Lystrup Skole tilbyder de derfor ekstra hjælp til eleverne. Her har de taget et skridt videre efter at have arbejdet med børnene i et særligt forløb.

Jeg havde nærmest et låg på brystet, så jeg kunne ikke trække vejret ordentligt. Selma Fisker Nielsen, elev på Lystrup Skole

Med erfaringer fra forløbet er skolen nemlig ved at udvikle eget materiale, der skal komme fremtidens elever og andre skoler til gavn.

Og blandt eleverne har forløbet haft en stor indflydelse.

- Jeg havde nærmest et låg på brystet, så jeg kunne ikke trække vejret ordentligt. De har lært os, at det ikke betyder alt i verden, hvilke karakterer man får, siger elev på Lystrup Skole Selma Fisker Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Eleverne har blandt andet arbejdet med vejrtrækningsøvelser.

- Jeg prøver at tænke mere realistisk, og at eksamen ikke er verdens undergang. Det har hjulpet rigtig meget, så jeg ikke ligger vågen hele natten inden, siger elev på Lystrup Skole Victoria Fredborg Jensen.

Struktur giver pote

De syv elever fra forløbet på Lystrup Skole mødes i alt ti gange i løbet af skoleåret med lærerne Mette Kjersgaard Andersen og Anne-Dorthe Mønsted. De er såkaldte AKT-medarbejdere med fokus på adfærd, kontakt og trivsel blandt eleverne.

Det vigtigste er at hjælpe dem med at give struktur på, det der skal foregå til eksamen Anne-Dorthe Mønsted, AKT-vejleder

- Når de er nervøse, får de nogle tanker, der viser sig i deres reaktioner. Her arbejder vi med at undgå at hoppe med på et tanketog, der kører derud af og kommer til at fylde det hele, siger AKT-lærer på Lystrup Skole Mette Kjersgaard Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Pigerne fra forløbet fortæller selv, at der ofte bliver sammenlignet karakterer blandt pigerne.

I arbejdet med følelser og tanker har det været helt konkrete ting som en struktureret læseplan eller en app mod søvnproblemer, der har hjulpet eleverne godt på vej.

- Det vigtigste er at hjælpe dem med at give struktur på, det der skal foregå til eksamen, siger AKT-vejleder Anne-Dorthe Mønsted.

Forældrenes rolle

Også på hjemmefronten kan der gøres meget for at hjælpe de nervøse elever bedst muligt.

- Vi har også valgt at prioritere et samarbejde og indkalde forældrene, der kan være med til at skabe ro omkring eksamen situationen. De skal ikke gå op i karakterer, men skabe en rar situation derhjemme, mener Anne-Dorthe Mønsted.

Forløbet med de syv 9. klasseselever på Lystrup Skole begyndte i efteråret 2018, men kan ifølge AKT-vejlederne tilpasses hele udskolingen.