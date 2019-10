Eks-politiker fortsætter trods dom: Tjener stadig på gangbangs

En dom på et halvt års betinget fængsel afskrækker tilsyneladende ikke den tidligere politiker i Syddjurs Kommune Per Zeidler.

Ifølge et nyt dokumentarprogram på Kanal 5 fik dommen ikke det tidligere byrådsmedlem til at stoppe med at arrangere og tjene penge på sexorgier, hvor mange mænd betalte for at have sex med en eller to kvinder og Per Zeidler tog en del af pengene til sig selv.

Noget han ellers er dømt for at have gjort i 73 tilfælde, mens han sad i byrådet i Syddjurs Kommune som medlem af Liberal Alliance.

- Vi har fået et tip fra en anonym kilde, som siger, at Per Zeidler fortsat arrangerer gangbangs. Forskellen er bare, at det nu foregår i en helt lukket gruppe med en samling mænd, som han kender og stoler på. Det er en helt lukket kreds nu, fortæller journalist Pia Gustavsen i Kanal 5 programmet.

Per Zeidler var oprindeligt medlem af Venstre, men blev siden løsgænger og til sidst i sin politiske karriere medlem af Liberal Alliance. Foto: Camilla Rønde - Ritzau Scanpix

125 mænd

I dokumentarudsendelsen går hun undercover som den 28-årige seksuelt eksperimenterende pige ’Maja’ og tager kontakt til Per Zeidler med det påskud, at hun er interesseret i at være med i et gangbang.

Over telefonen fortæller Per Zeidler hende, at han har arrangeret gangbangs over en årrække og fortsat gør det.

- Jeg har gjort det mindst halvanden hundrede gange. Jeg har gjort det i otte år, siger han.

- I dag har jeg en lukket mailgruppe på omkring 125 mand. Når jeg laver et arrangement, så skriver jeg ud til de her 125 mænd, lyder det.

Per Zeidler Det tidligere byrådsmedlem i Syddjurs Kommune begyndte sin politiske karriere i den tidligere Rønde Kommune, hvor han blev valgt ind i byrådet for Venstre i 2001.

Da Rønde Kommune blev en del af Syddjurs Kommune fortsatte han i byrådet. I 2013 brød han med venstre, for først at blive løsgænger og siden medlem af Liberal Alliance.

Ved kommunalvalget i 2013 fik han 434 personlige stemmer og den lokalpolitiker med 6. flest stemmer. Han fik posten som formand for udvalget for familier og institutioner og stillede op til Folketinget i 2015 uden at blive valgt. Privat var Per Zeidler frem til afsløringen af sexskandalen i 2017 gift og havde to voksne sønner. Han er i dag skilt og har ifølge BT mistet kontakten til sine børn. Per Zeidler er oprindeligt uddannet tømrer, men har i flere år arbejdet som blandt andet Falckredder, brandmand og taxachauffør.

I Zeidlers soveværelse

Ifølge dokumentarprogrammet holder Per Zeidler gangbang-arrangementerne hjemme i sit hus i Hadsund og tager tyve procent af de penge, der kommer i kassen. Dokumentaren er optaget efter, at Per Zeidler fik sin dom.

Retten i Randers dømte ellers den tidligere politiker for i 73 tilfælde at have tjent penge på at andre sælger sex. Dommen faldt den 16. maj 2019.

Ifølge Kanal 5 er Nordjyllands Politi ved at efterforske de nye oplysninger i sagen og hvis Per Zeidler igen bliver kendt skyldig i rufferi kan der vente ham tid bag tremmer. Han risikerer nemlig at skulle afsone den betingede straf på seks måneder, han allerede har fået plus en eventuel tillægsstraf for ny kriminalitet.

Programmet vises onsdag den 30. oktober på Kanal 5.