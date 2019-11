Ejer kom brandstifter i forkøbet – forsøgte at sætte ild til bil

En 22-årig mand forsøgte natten til onsdag at sætte ild til en bil på Engskovbakken i Skødstrup.

Det oplyser vagtchefen ved Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Det lykkedes dog den opmærksomme ejer til bilen at få slukket flammerne, inden de tog fat.

- Vi får anmeldelsen klokken 23:42 fra ejeren selv, som har opdaget, at der var ild i noget papir, som var stukket ned i påfyldningshullet til benzintanken på bilen. Han får det heldigvis selv slukket ret hurtigt, siger René Pagh, der er vagtchef ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Bilen var parkeret i et parcelhusområde i Skødstrup. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Efter politiet er ankommet til Engskovbakken får de en henvendelse fra nogle personer i området, som har set en mand ved Engskovbakken, der ser mistænkelig ud.

- Politiet får kontakt til den 22-årige mand, som har noget lignende papir på sig, som det, der var proppet ind i påfyldningshullet, siger vagtchefen til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor anholder politiet den 22-årige mand, som nu er mistænkt for at stå bag forsøget på at sætte ild til bilen.

Motivet er endnu ukendt, og det er også uvist, om den 22-årige mand har nogen relation til bilens ejer.

Grundlovsforhør i Retten i Aarhus kl. 12.00, hvor vi fremstiller en 22-årig mand, der sigtes for forsøg på brandstiftelse af en bil i Skødstrup kl. 23.42 i aftes. Bilens ejer opdagede ilden og fik selv slukket den. #anklager vil anmode om dørlukning i sagen #politidk pic.twitter.com/GRwPMTva26 — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) November 27, 2019

Utal af påsatte bilbrande

Den seneste tid har der været et utal af påsatte bilbrande i Aarhus området, men på nuværende tidspunkt sættes forsøget på brandstiftelse i Skødstrup ikke i forbindelse med de forhenværende brande.

Tal fra Østjyllands Politi viser, at de fra 1. juni til 30. september 2019 har registreret 59 bilbrande i politikredsen, sammenlignet med 36 i samme periode sidste år.

Østjyllands Politi har ifølge dem selv lavet en massiv indsats i forhold til at efterforske brandene, og det er den indsats, der gjorde, at de i midten af oktober kunne anholde to mænd på henholdsvis 25 og 28 år.

- Vi har brug for ro til at efterforske sagen, og også af hensyn til påvirkningsrisikoen til mulige andre gerningsmænd, der må være på fri fod, sagde politiinspektør Brian Voss Olsen til TV2 ØSTJYLLAND den 15. oktober.

00:22 De to mænd blev sigtet for at stå bag denne bilbrand i langkærparken i Tilst den 8. oktober. Video: Privatoptagelser Luk video

De to mænd var for Retten i Aarhus tirsdag den 15. oktober, hvor de blev varetægtsfængslet frem til den 8. november. De kærede begge kendelsen til landsretten.

Som en del af efterforskningen af bilbrandene har Østjyllands Politi også fået hjælp fra fly, som har holdt øje fra luften i de sene nattetimer.

Mulig sammenhæng mellem brande

Sådan fordeler bilbrandene sig Juni 2019: 8 Juli 2019: 20 August 2019: 16 September 2019: 15

Tallene dækker alle bilbrande, og altså ikke kun dem, politiet vurderer er påsatte. En stor del af brandene har dog været påsatte brande i det vestlige Aarhus

Politiet efterforsker i øjeblikket, om der er en sammenhæng mellem brandene.

- Der begynder at tegne sig et billede af, at der bliver påsat brande i biler i udvalgte områder og på bestemte tidspunkter af døgnet. Så vi er selvfølgelig interesserede i, om der kan være en sammenhæng, så vi kan finde ud af, hvem gerningsmændene er, og hvilke motiver der ligger bag, sagde Michael Kjeldgaard, politiinspektør ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

I slutningen af september opstod der brand i ni biler i det vestlige Aarhus. Foto: Privatfoto - Christian Dahlerup

Ikke større konflikt

Politiet sagde ligeledes den 8. oktober, at det ikke nødvendigvis er det samme motiv, der ligger bag alle brande.

- Vi har på nuværende tidspunkt ikke belæg for at sige, at det er en kamp om territorium eller en opblussende bandekrig, sagde Michael Kjeldgaard, politiinspektør ved Østjyllands Politi

Politiet mener altså, at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at drage konklusioner, men som eksempler på mulige motiver nævner politiinspektøren dog forsikringssvindel og hærværk.