Ejer efter kidnapning af Hector: Vil gerne til Danmark igen

Det har været en hektisk omgang for amerikaneren Mark Saccoccio at komme til Danmark.

I onsdags indlogerede han sig sammen med sin rejsemakker, Kelly Logan, og deres tre hunde på Årslev Kro i Brabrand.

De er i Danmark sammen med det amerikanske landshold i forbindelse med VM for schæferhunde i Randers.

En af hundene overnattede inde på hotellet. De to andre overnattede i deres bure i en lejet varevogn på kroens parkeringsplads.

Men da de tidligt torsdag morgen kom ud til bilen, var ruderne slået ind, og hunden Hector var væk. Den anden hund var ok.

- Vi havde dem begge i hundebur. Det ene bur er meget svært at åbne, så det var kun Hector, der var væk, fortalte Kelly Hogan TV2 ØSTJYLLAND.

Hector overnattede i et bur i en bil på en parkeringsplads foran Årslev Kro. Torsdag morgen var Hector stjålet. Hunden i det andet bur var der stadigvæk. Amerikanske Mark Saccoccio er hundens ejer.

Figuranter agerer tyve

Hunden Hector en cirka to år og en belgisk malinois, så den skal ikke deltage i VM for schæferhunde.

Mark Saccoccio er figurant og Hector er med på turen, fordi det er god træning for den. Til at lære at rejse blandt andet.

De schæferhunde, der deltager i det kommende VM, konkurrerer i spor, lydighed og forsvarsarbejde. Dem, der agerer tyve i den sidste kategori, hedder figuranter.

Det var noget af et chok, der ventede en af hunden Hectors ejere, Mark Saccoccio, da han tidligt torsdag morgen kom ud til sin lejede bil. Den var parkeret foran Årslev Kro. I løbet af natten brød tyve ind i flere biler og stjal blandt andet hunden Hector. Den blev fundet torsdag aften. Interviewet er på engelsk.

Tårer løb ned ad kinderne

På sin facebookside fortæller Mark Saccoccio om forløbet og det chok, det var at opdage, at Hector var væk.

- Med tårer løbende ned ad kinderne løb jeg ind i receptionen for at få hjælp, skriver Mark Saccoccio.

En patrulje fra Østjyllands Politi blev tilkaldt, men Hector var væk. En efterlysning blev lagt på facebook, ligesom TV2 ØSTJYLLAND blev kontaktet.

Herunder kan du læse hele opslaget:

Det er ikke første gang, at trænede hunde bliver stjålet i Aarhus. I marts 2017 blev narkohunden Pablo stjålet hele to gange. Her fandt politiet hunden i Brabrand.

Det tip fik Mark Saccoccio også.

Michael Johansen ved om nogen, hvordan det er at få stjålet en hund, som man er nært knyttet til. I 2017 fik han stjålet sin hund Pablo hele to gange. Interviewet er fra 11. marts 2017.

I sit facebookopslag beskriver Mark Saccoccio, hvordan han kørte til Gellerup for at lede efter Hector.

Her bliver han passet op af en bil med to yngre mænd med mellemøstligt udseende.

De ved angiveligt, hvem der har Hector. De siger, at hundekidnapperne vil have 20.000 kroner.

Efter en masse halløj frem og tilbage ender Mark Saccoccio med at overdrage 20.000 kroner til nogle maskeklædte mænd.

Til gengæld får han Hector tilbage.

Mark Saccoccio bekræfter overfor TV2 ØSTJYLLAND, at han måtte betale 20.000 kroner for at få Hector igen.

- Vi er bare så lettede. Vi vidste, at der kun var en lille chance for at få ham igen, siger Mark Saccoccio til TV2 ØSTJYLLAND.

Stressende dage

Her lørdag er Mark Saccoccio stadig i chok.

- Men jeg har min hund og alle har været så fantastiske og støttende, siger Mark Saccoccio.

Han fortæller, at Hector er lidt dehydreret.

- Han har haft nogle stressende dage, så han skal have noget tid til at komme til sig selv. Vi har haft ham, siden han var hvalp, så det var stressende for ham at være hos fremmede, siger Mark Saccoccio.

Mark Saccoccio har haft hunden Hector siden, den var hvalp. Foto: Privatfoto

Det er første gang, at han er i Danmark.

- Der er dårlige mennesker alle steder, så det er ikke noget, som jeg bebrejder Danmark, siger Mark Saccoccio.

Og han kunne sagtens finde på at komme tilbage.

Det er et dejligt land, og vi har mødt hundredvis af folk, som har hjulpet og støttet os. Mark Saccoccio, ejer af Hector

- Helt sikkert. Det er et dejligt land, og vi har mødt hundredvis af folk, som har hjulpet og støttet os. Jeg skal være her i halvanden uge endnu, og det vil jeg bare nyde, siger Mark Saccoccio.

TV2 ØSTJYLLAND har lørdag været i kontakt med Østjyllands Politi, men de har i øjeblikket ingen yderligere kommentarer til sagen.

Natten til torsdag blev hunden Hector stjålet fra en parkeringsplads foran Årslev Kro. Foto: Privatfoto

Hector bor i New Jersey i USA. Den er i Danmark for at opleve og lære ved VM for schæferhunde i Randers. Foto: Privatfoto Foto: Privatfoto