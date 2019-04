Eftersøgt i en uge: Afrikanske løbere er stadig på fri fod

Under afholdelsen af verdensmasterskaberne i cross - eller terrænløb - forsvandt fem afrikanske VM-løbere fra deres hotelværelse i Aarhus. De dukkede ikke op til løbet, så da to af løbernes visum udløb efter konkurrencen i sidste uge, valgte politiet at efterlyse dem.

Vi vil stadig rigtig gerne have fat i dem. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi

Her en uge senere er der stadig ikke nogen spor efter de to efterlyste løbere, der oprindeligt kommer fra Eritrea. Det oplyser Østjyllands Politi.

- Vi ved ikke ikke lige pt, hvor de befinder sig, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Med et udløbet visum betyder det, at de to løbere opholder sig ulovligt i landet. Men politiet har stadig ingen spor at gå efter.

- Vi fik flere henvendelser lige efter, det kom ud, at deres visum var udløbet, men der var ikek noget at gå efter, siger Jakob Christiansen og fortsætter:

- Ligesom alle mulige andre personer, vi efterlyser, prøver vi at finde dem, og vi vil stadig rigtig gerne have fat i dem, siger han.

den 30. marts var der løbefest i Aarhus på trods af de fem afrikaneres fravær. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Det er kun to af løberne, der er efterlyst, da de tre øvrige løbere fortsat har gyldigt visum i Danmark.

Hvis man kan være behjælpelig med information, kan Østjyllands Politi kontaktes på telefon 114.

Atlektikforbund beklager situationen

Hos Dansk Atletik Forbund er de også kede af, at de fem atleter er forsvundet.

For historien kommer hurtigt til at overskygge en del af det positive ved VM-arrangementet, sagde Jakob Larsen, der er direktør i Dansk Atletik Forbund, i sidste uge til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er yderst beklageligt. Her tænker jeg ikke så meget på konkurrencen, men mere på den diskussion, som det starter efterfølgende. Det betyder, at vi skal gøre os nogle overvejelser i fremtiden, og det er rigtig træls.