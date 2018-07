Eftersøgning i gang: Har du set 83-årige Orla?

I Odder leder man i disse timer efter en ældre dement mand, Orla på 83 år, som har været væk siden lørdag aften. Han forlod plejehjemmet Ålykkecenteret, hvor han bor

Han forsvandt kort efter klokken 19, hvorefter politiet blev kontaktet. Østjyllands Politi har søgt efter den 83-årige lørdag aften og natten til søndag, og igen søndag morgen.

Alt hjælp, vi overhovedet kan få, er vigtig Mathias Kaastrup, frivillig

- Vi er dernede i øjeblikket, og har en indsatsleder dernede for at se, hvad vi kan gøre. Vi har haft hundepatrulje i aftes og nat, siger Jes Frederiksen, vagtchef hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiets opfordring til folk i Odder er at kigge efter i haver, garager og udhuse efter Orla.

Signalement Mand

83 år

Ca. 175 høj

Gråt hår

Iført sort polo

Beige bukser

Medbringer formentlig stok

Flere folk i Odder har via Facebook fundet sammen om at lede efter 83-årige Orla. De har ledt efter manden lørdag aften og indtil klokken fire natten til søndag.

- Vi har haft stor opbakning. Vi var rigtig mange i nat og aftes. Vi har søgt det meste af byen igennem, men blev hæmmet af mørket, fortæller Mathias Kaastrup, der i øjeblikket koordinere den private eftersøgning.

Borgerne, der hjælper til med at lede, mødes ved biblioteket. I øjeblikket er de omkring 25 frivillige ude at lede.

- Odder bibliotek har åbnet op for os, for at have et sted at holde til, siger Mathias Kaastrup, der ikke kender Orla, men blot har lyst til at hjælpe til.

Missing People overtager lørdag eftersøgningen af Orla, oplyser Mathias Kaastrup.

- Alt hjælp, vi overhovedet kan få, er vigtig, siger Mathias Kaastrup.

Hvis man har set 83-årige Orla skal man kontakte Østjyllands Politi på telefon 1-1-4.

