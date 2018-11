Efterlysning afblæst: Dement mand fundet af borger

Østjyllands Politi bad mandag morgen borgere i Hammel om hjælp til at finde en dement mand, som var gået fra Plejecenter Elmehøj i Hammel.

Mandag formiddag er der godt nyt. Manden er fundet i god behold.

- Det var en borger, der fandt ham i Hammel. Han har det heldigvis efter omstændighederne godt. Han er lidt træt og kold, men ellers i god behold, siger Jacob Christiansen, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Takker for hjælpen

Politiet opfordrede mandag morgen borgere i Hammel og omegn til at kigge i haver og skure for at se, om manden kan have søgt ly der.

- Vi vil gerne takke alle borgere, der har været ude at kigge efter ham og har delt budskabet, siger Jacob Christiansen.

Da manden er fundet, har vi fjernet billede og beskrivelse af manden her i artiklen.