Efterskoler med særlig indsamling: Tilbød bilvask og lavede muleposer

Landet over har hjælpeorganisationen Røde Kors i dag gennemført sin landsindsamling, og i Østjylland blev det markeret med utraditionelle indsamlingsmetoder på flere efterskoler.

Her var bilvask og muleposer med til at skaffe penge til voldsramte kvinder i Danmark og fordrevne i Syrien.

Jeg synes, at det er helt fantastisk – en hel dag hvor vi har mulighed for at lave det, vi interesserer os for. Trine Kirstine Hildebrandt, Klank Efterskole

- Jeg synes, at det er helt fantastisk – en hel dag hvor vi har mulighed for at lave det, vi interesserer os for, sagde elev på Klank Efterskole i Galten, Trine Kirstine Hildebrandt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun går på efterskolens designlinje, hvor eleverne fremstillede muleposer efter eget design og solgte dem for at skaffe penge til Røde Kors.

Eleverne på Klank Efterskole gik op i at få lavet de fedeste muleposer.

Vasker biler for Røde Kors

Længere nordpå på Mellerup Efterskole ved Randers samlede eleverne også ind. Her var det igen ikke kun med indsamlingsbøsser, at pengene kom ind. Eleverne tilbød i forbindelse med et arrangement på skolen at vaske forældrenes biler.

Ideen fik vi, fordi vi har et arrangement på efterskolen, og så kan folk få vasket bil imens. Viggo Kajgaard, Mellerup Efterskole

- Vi vasker biler for Røde Kors. Ideen fik vi, fordi vi har et arrangement på efterskolen, og så kan folk få vasket bil imens, forklarede elev Viggo Kajgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Et tredje sted i Østjylland, hvor der blev gjort en særlig indsats for hjælpeorganisationen, var på Helgenæs Naturefterskole. Her red pigerne på hesteryg rundt mellem husene, imens drengene cyklede.

Der blev vasket i bund, når bilerne på Mellerup Efterskole fik den store tur. Alt sammen for at samle penge ind til Røde Kors.

Helgenæs rundt på hest og cykel

- Det gik rigtig fint, og det jo super godt vejr at samle ind i. Vi har nået hele Helgenæs rundt på enten hest eller cykel, fortalte Camilla Bangsgaard Stoustrup, der er lærer på skolen, efter indsamlingen.

I aften skal eleverne tælle de opsamlede penge, og her konkurrerer pigerne mod drengene om at have samlet flest penge ind.

Læs også Alternativ indsamling gav julemad til 3000 fattige

- Det er helt afgjort noget, som de går meget op i, lyder det fra Camilla Bangsgaard Stoustrup.

På landsplan gav søndagens indsamling cirka 16 millioner kroner til Røde Kors. Det er cirka to millioner færre end i 2017.

Sådan her så det ud, da pigerne fra Helgenæs Naturefterskole red området rundt. Foto: Privat