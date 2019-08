Efterskolelivet er ikke bare et skoleår i badesandaler og hawaiiskjorte

Flere tusinde elever har i disse uger startet en ny hverdag med fællesspisning og værelseskammerater.

De er nemlig begyndt på efterskoler rundt omkring i Østjylland.

Og det kan være noget af en omvæltning for de unge lige pludselig at skulle væk fra mor og far.

- Det er udmattende med alle de indtryk, men man lærer hurtigt alle at kende, fordi man er sammen hele tiden, siger Marie Hald Buksti, der for nyligt er startet som elev på Klank Efterskole i Galten.

På Klank Efterskole har man for nyligt taget imod et nyt hold elever.

Det er en stor ting i livet, mener Marie, og det bakker Leo Komischke-Konnerup op om.

Han er chefkonsulent ved Udvikling og Forskning ved UC Syd, og har forsket i efterskolelivet i mere end ti år.

- Man udvider sit syn på, hvordan man kan være ung, hvordan man kan være menneske, og hvordan man kan håndtere forskelligheder. Man finder ud af, at verden er større end en selv, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Forpligtelser og ansvar

Men det er ikke alle, der deler de tanker om efterskolelivet.

Efter Leo Komischke-Konnerups opfattelse, kan man få indtryk af, at nogle politikere indimellem opfatter et efterskoleophold som et skoleår, hvor der er frit valg på alle hylder.

- De tror, at det er et slags skoleophold iført badesandaler og hawaiiskjorte. Og det er langt fra tilfældet, siger han.

Det er nemlig ikke kun frie valg på en efterskole, men også ansvar og en masse forpligtelser.

- Mange beslutninger er truffet på forhånd for de unge. De vælger for eksempel ikke selv, hvem eller hvilken type de skal dele værelse med. De skal bare finde ud af det, med den eller dem de bliver sat sammen med, siger Leo KomischkeKonnerup.

Og det betyder, at eleverne møder mennesker på en helt anden måde, end de plejer.

De lærer mennesker at kende, som de måske ville have valgt fra derhjemme, mener chefkonsulenten.

Efterskolernes hovedformål

Netop at skabe relationer mellem eleverne, er en af efterskolernes hovedformål, mener forstanderen på Klank Efterskole, Klaus Larsen.

- Det vigtigste er, at vi sørger for, at eleverne får en fornemmelse af, hvad det vil sige at leve i et fællesskab, siger han.

Ifølge forstanderen kræver efterskolelivet noget af eleverne.

- Efterskoleophold er for alle, men man skal gøre et stykke arbejde for det, siger han.

Han påpeger, at gevinsten ved et efterskoleophold kan være stor. For eksempel viser undersøgelser, at tidligere efterskoleelever klarer sig bedre på ungdomsuddannelserne end personer, der ikke har været på efterskole.