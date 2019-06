Efterskoleelever har fået et bijob

1000 summende bier er flyttet ind på Hou Maritime Idrætsefterskole, hvor eleverne har fået et nyt bijob ved siden af undervisningen.

Her er det elevernes ansvar at passe på bierne og sørge for, at de trives.

- Det er meget sjovt og spændende at se, hvordan sådan en familie udvikler sig, og hvor hurtigt de går fra at være en lillebitte familie til tre store kasser, siger efterskoleelev Malte Nørgaard Wittendorf til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg har lært, at de egentlig ikke er så farlige, som man går og tænker, siger efterskoleelev Marie Plesner Ihle.

Siden bierne er kommet til, synes eleverne selv, at de har lært en masse.

Almen dannelse

De nye naboer flyttede ind for to måneder siden, og som del af livet på efterskolen håber skolen, at bierne kan lære eleverne om alt fra naturvidenskab til almen dannelse.

- Det er fedt at kunne give dem noget med herfra, hvor de også kommer ind i den tankegang om at bidrage med noget, der hvor de er. Det er måske det største indtryk, jeg håber at printe i dem, siger lærer på Hou Maritime Idrætsefterskole, Mads Harbo til TV2 ØSTJYLLAND.

Jord under neglene

Også hos Naturcenter Aarhus har man de sidste fem år haft et naturtilbud som supplement til den almene undervisning på skolerne med haveprojekter for elever fra 2. til 6. klasse.

- De får noget helt konkret, faglig læring. Samtidig finder de også ud af, hvordan man kan bruge et fag som matematik i praksis, siger afdelingsleder i natursamarbejdet ved Naturcenter Aarhus Thomas Langelund Batting.

Her får de typisk besøg af skoleelever fra en by som Aarhus.

Selvom størstedelen af eleverne på Hou Maritime Idrætsefterskole stopper på skolen her til sommer, er planen, at bierne får lov til at blive boende.