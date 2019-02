Elever får nye værelser efter brand

Det var nogle glade elever, som TV2 ØSTJYLLAND mødte fredag på Rønde Efterskole.

For fjorten dage siden ødelagde en brand 58 elevers værelser, men nu har de endelig fået et nyt sted at bo.

- Vi blev rigtig positivt overrasket, da vi fik værelset at se, siger Andreas Bak Mogensen, der er elev på Rønde Efterskole til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ret luksus. Jeg er rigtig glad for at bo her. Andreas Bak Mogensen, Elev, Rønde Efterskole.

De berørte elever er flyttet ind i pavilloner, som den der kan ses i videon øverst i artiklen, og selvom den er lidt mindre end deres gamle værelser, så er eleverne godt tilfredse.

Der er nemlig helt nyt køkken med blandt andet køleskab, fryser, toaster og elkedel.

- Så det er ret luksus. Jeg er rigtig glad for at bo her, siger Andreas Bak Mogensen.

Vil huske branden

Branden opstod om aftenen fredag den 25. januar i den gamle hovedbygning, og hele tredje etage udbrændte.

Flere elever var til stede, men ingen kom til skade. Det var dog stadig en oplevelse, som flere af eleverne vil huske.

Det var meget kaotisk, og man var meget påvirket, da det skete. Andreas Bak Mogensen, Elev, Rønde Efterskole.

- Jeg tror da, jeg vil huske det, men det er ikke noget, der skræmmer mig eller får mig til at tænke anderledes. Det er bare et uheld, siger Asger Dolmer, der er elev på skolen.

- Det var meget kaotisk, og man var meget påvirket, da det skete, men nu har jeg det fint nok, men selvfølgelig vil jeg altid huske det, siger Andreas Bak Mogensen, der også er elev på skolen.

Branden var ikke påsat

Ifølge Østjyllands Politi er der intet, der tyder på, at branden var påsat, og for nylig fortalte de TV2 ØSTJYLLAND, at de har opgivet at finde årsagen til branden.

Branden har simpelthen været så voldsom, at det derfor ikke er muligt finde frem til, hvorfor den opstod.

- Teknikerne har været derude igen hele dagen i går (mandag, red.), men brandstedets beskaffenhed gør det ikke muligt at finde frem til brandårsagen, sagde Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Skolen forventer, at der vil gå omkring et år, før skolen igen er bygget op igen.

I videoen herunder kan du se, hvordan skolen ser ud i dag efter branden.