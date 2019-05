Efterlyste næsten 300 frivillige - et døgn senere mangler kun 30

I går var Aarhus Kommune ude med en opfordring til aarhusianerne om, at de skulle melde sig som valgtilforordnet ved Europaparlamentsvalget på søndag. Den opfordring har borgerne i dén grad taget til sig.

Det er helt vildt. Vi har næsten udsolgt til på søndag. Lene Hartig Danielsen, chef ved Borgerservice i Aarhus Kommune

Tirsdag formiddag efterlyste man næsten 300 valgtilforordnede. I dag mangler kommunen kun omkring 30.

- Det er helt vildt. Vi har næsten udsolgt til på søndag. Det er rigtigt godt, og vi er meget glade, siger Lene Hartig Danielsen, der er chef ved Borgerservice i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

02:29 VIDEO: I Aarhus Kommune skal de bruge 1200 frivillige hjælpere på 46 valgsteder, og tirsdag aften manglede man stadig 205. Derudover mangler de 550 til Folketingsvalget d. 5. juni. Luk video

De valgtilforordnede står for at føre valglister, holde styr på valgstederne og tælle stemmesedler op. Og med blot fire dage til valget er der nu igen lidt ro på hos Lene Hartig Danielsen.

- Man må virkelig sige, at folk har taget vores opfordring til sig. Det er vi rigtigt glade for, siger hun.

Derudover er der fortsat udfordringer med at finde hjælpere til folketingsvalget den 5. juni. Her mangler man 550 valgtilforordnede. Lige nu regner man med partiernes hjælp, inden der på fredag bliver åbnet for tilmelding hos resten af aarhusianerne.

- Vi skal holde tungen lige i munden, når vi skal administrere to valg. Men jeg kan love, at der bliver rig mulighed for at tilmelde sig, siger Lene Hartig Danielsen.

Mød en frivillig

Én af de frivillige, du har mulighed for at møde på vej ud af stemmeboksen den 26. maj, er 28-årige Josefine Bruun fra Aarhus.

Hun har ryddet sin søndag for at tage imod de aarhusianske vælgere til Europa-parlamentsvalget.

- Jeg er frivillig, fordi jeg godt kan lide at give noget tilbage til mit samfund. Jeg kan godt lide at være en aktiv del af demokratiet med mere end bare at sætte mit kryds, siger Josefine Bruun, der arbejder i Forsvaret, til TV2 ØSTJYLLAND.

Josefine Bruun har tidligere hjulpet til ved valg, og det er bestemt ikke sidste gang, hun rydder sin dag for et valg.

- Hvis jeg kan få det hele til at hænge sammen, så gør jeg det helt sikkert. Hvis man kan, så skal man. Det synes jeg, siger Josefine Bruun.

Hvis man melder sig som valgtilforordnet, får man 850 kroner for en hel dag.