Efterlyste for knivdrab er stadig på fri fod

Politiet efterlyser stadig to mænd, der mistænkes for at have dræbt en 35-årig mand.

- Vi har stadig ikke fundet de to mænd, så vi håber, at vi kan få oplysninger, der peger os i retningen af dem, siger Allan Nielsen, som er politikommisær hos Østjyllands Politi.

Hvis man ser de to mænd, så opfordrer politiet til, at man ringer til Politiet med det samme og ikke tager kontakt til de to mænd.

- Man skal lade være med selv at hive fat i dem. Hvis man ringer til os, så skal vi nok rykke ud med det samme, siger Allan Nielsen.

De to mænd som efterlyses, er den 28-årige Kion Hjaltalin Bertelsen og 24-årige Mohammed Omar Royeq, der mistænkes for et knivdrab begået onsdag aften i et industriområde ved Haverslev mellem Randers og Aalborg.

Ifølge politiet skulle de to mænd have relationer til Østjylland, men de ønsker ikke at uddybe.

Ifølge TV2 ØSTJYLLANDs oplysninger er de efterlyste begge fra Randers-området.

- Hvis man har oplysninger om, hvor disse to mænd befinder sig, så skal man ringe til os, siger Allan Nielsen.

En person er anholdt i sagen

Tirsdag aften ved 21.30-tiden fik Nordjyllands Politi en melding om et voldsomt slagsmål ved en tankstation i Haverslev.

Da patruljerne ankom, til stedet fandt de den 35-årige mand i nærområdet. Han var blevet stukket med en kniv. Klokken 21.48 blev han erklæret død.

Det er her ved Haverslev, at den 35-årig blev fundet. Foto: Per Frank Paulsen

- Vores indledende efterforskning gav os hurtigt efterretninger om, hvem de formodede gerningsmænd er - så vi har fornuftige spor at gå efter. Det er et spørgsmål om tid, før vi finder dem, så de kan lige så godt melde sig selv, siger Carsten Straszek.

Politiet har natten igennem og torsdag formiddag efterforsket sagen, indsamlet spor og afhørt personer. Klokken 03.00 på en blev en 20-årig mand anholdt og sigtet. Han er torsdag blevet løsladt, men han er stadig sigtet i sagen.

