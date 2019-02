Efterlyst mand fundet død i havn

En mand er fredag eftermiddag blevet fundet død i Randers Havn.

Der er 'med stor sikkerhed' tale om en 67-årig mand, der blev efterlyst af politiet den 17. januar.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi er ret sikre på, at det er en 67-årig mand, som vi leder efter. Han er identificeret ud fra et smykke, briller og beklædning. Han er medtaget af at have ligget i vandet i nogen tid, siger vagtchef Michael Ørum Mødrup.

Randers Havn befinder sig helt inde i bunden af Randers Fjord. Vandet i Randers Havn er omkring 7 meter dybt.

Helikopter i luften

Manden blev sidst set den 15. januar i sit hjem på Niels Ebbesens Gade i Randers. Efter et par dage blev han meldt savnet af pårørende, der var bekymrede for ham.

Billeder af manden og signalement blev uddelt til patruljer, og Østjyllands Politiet har også sendt en helikopter i luften for at finde den 67-årig mand.

- Vi kender ikke omstændighederne omkring dødsfaldet, men der er ikke noget, der tyder på, at der ligger en kriminel handling bag, siger vagtchef Michael Ørum Mødrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Der skal nu afholdes et ligsyn for at fastlægge mandens identitet med sikkerhed.

- Vi formoder kraftigt, at det er ham, og det har vi oplyst hans pårørende, siger vagtchef Michael Ørum Mødrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet modtog kort efter klokken 14 fredag en anmeldelse om, at der lå en person i vandet ved Randers Havn.

