Efterlysning: Tvang to cyklister i grøften og kørte ind i yngre mand

Tre mænd omkring de 30 år blev fredag ofre for en mands vrede, mens de cyklede ved Knebel på Syddjurs.

De tre mænd kom cyklende ned ad Møllebakken i Knebel, da en mand i en varebil tilsyneladende umotiveret ser sig gal på dem.

- Varebilen kører efter de tre cyklister, der kører i forlængelse af hinanden, som man skal. De kan høre bilen dytte af dem, og den kører meget aggressivt, siger Peter Tolstrup, der er vagtchef hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Han oplyser, at der er en kort ordveksling mellem den bagerste cyklist og manden i varebilen.

- Mens han kører agressivt, råber den bagerste, at han kan køre udenom. Det har måske presset ham yderligere, siger vagtchef Peter Tolstrup.

Det er et held, at det ikke er gået mere galt end, end det er gået Peter Tolstrup, vagtchef, Østjyllands Politi

Plads nok på vejen

Varebilen kører herefter op på siden cyklisterne og presser først de to bagerste cyklister ud i rabatten.

Da varebilen kommer op til den forreste cyklist, en 31-årig mand fra Randers, kører den så tæt på ham, at manden i et forsøg på at holde balancen og undgå at ryge i rabatten, læner sig op af bilen.

- Sådan kører de i ganske kort tid, og så trækker bilen ud på vejen, så cylisten mister balancen og falder på vejen, siger Peter Tolstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Vagtchefen mener ikke, at det skyldes pladsmangel på vejen, at manden i varebilen hidser sig op og gør, som han gør.

- Det virker som om, der er plads nok, og de kører heller ikke side om side, så de fylder mere, siger Peter Tolstrup og fortsætter:

- Han udsætter cyklisterne for fare, og det er et held, at det ikke er gået mere galt end, end det er gået.

Det var her på Møllebakken ved Knebel, at de tre cyklister blev udsat for en mands farlige kørsel.

Papegøjeplader

Den 31-årige cyklist slap fra sit møde med asfalten med knubs, og det samme gælder for de to cyklister, der blev kørt ud i rabatten.

Adspurgt om politiet mistænker spritbilisme, lyder svaret, at det ville være ren og skær spekulation at udtale sig om.

Varebilen beskrives som en ældre gul VW transporter med papegøjeplader og et registreringsnummer startende med BD.

En såkaldt papegøjeplade er en mellemting mellem en gul nummerplade og en hvid nummerplade. Den særlige nummerplade betyder, at bilen både er godkendt til ehverv- og privatkørsel.

Politiet vil gerne i kontakt med vidner, føreren af bilen eller mennesker, der mener at have oplysninger i sagen.

Eventuelle vidner bedes kontakte Østjyllands Politi på 114.

