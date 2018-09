Efterlysning delt flere tusinde gange: Rachel ikke set i en uge

En fortvivlet familie har i nu en uge ikke hørt fra 36-årige Rachel Reechmann Petersen fra Aarhus. Hun er blevet efterlyst via Østjyllands Politi og i et opslag på Facebook, der i skrivende stund er delt mere end 7700 gange.

Østjyllands Politi bekræfter, at man fik en anmeldelse om den forsvundne kvinde for en uge siden.

- Samme dag ledte vi efter hende på adresser, som familien foreslog, men det lykkedes os ikke at finde kvinden. Hun er nu efterlyst af dansk politi, så hvis en patrulje stopper hende, står hun som efterlyst, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jeanette Løv Rasmussen.

Politiet vil meget gerne i kontakt med den eftersøgte for at sikre sig, at hun er okay.

Set af flere vidner

- Der er dog ingen indikationer på, at der er sket hende noget, men ved vi selvfølgelig ikke med sikkerhed, før vi hører fra hende, siger Jeanette Løv Rasmussen.

Familien tror, at hun befinder sig i Aarhus-området, og vidner har da efter sigende også set hende her.

- Flere vidner mener at have set hende i Aarhus, og et af dem så hende efter sigende i går eftermiddags i byen. Vi vil meget gerne høre fra Rachel, så vi kan få det bekræftet, lyder det fra politiet.

Ifølge familien er der ikke forbindelse til den forsvundnes mobiltelefon.

Har du oplysninger om Rachel Reechmann Petersens forsvinden hører Østjyllands Politi gerne fra dig på tlf. 114.