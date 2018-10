Efterårsferien starter med solrig og lun weekend

Solen får lov at spille den altdominerende rolle, når landets folkeskoleelever traditionen tro indleder efterårsferien med Skolernes Motionsdag fredag.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Frank Nielsen.

- Vi har haft nogle fantastisk fine dage med masser af sol og varme, og det ser ud til, at det fortsætter fredag, siger han og tilføjer:

- Vi har et solidt højtryk, der har lagt sig over landet fra vest. Det giver vind fra syd og sydøst, hvilket resulterer i - for årstiden - varme temperaturer.

Efterårsvejret har i de seneste dage vist sig fra sin bedste side. Her en smuk morgen i Skanderborg. Foto: Sten Brøgger

Fredag vil kviksølvet i termometeret toppe omkring 21 grader. Varmest bliver det i de kystfjerne områder.

Et lavtryk over Atlanterhavet vil sende fronter ind over Nordsøen, hvilket kan give flere skyer i de vestlige egne fredag.

- Men også her vil man opleve en ganske flot efterårsdag, siger Frank Nielsen.

Op til 23 grader lørdag

Også lørdag bliver der brug for de korte ærmer.

Således ventes temperaturerne at få endnu et nøk opad.

- Nogle steder vil vi nå op omkring 23 grader, og de fleste vil få temperaturer over 20 grader, da vinden vil komme fra en mere direkte sydlig retning, siger Frank Nielsen.

Selv om søndag ikke helt kan måle sig med lørdagens sommerlige vejr, så bliver der også her tale om en særdeles lun efterårsdag med masser af sol.

De gyldne farver vidner om vinterens komme, men det bliver dejlig varmt i weekenden. Foto: Sten Brøgger

Så går det nedad bakke...

Ferieramte danskere, der måtte overveje at aflyse charterferien sydpå, bør dog slå koldt vand i blod, fortæller Frank Nielsen.

Således vil en koldfront allerede natten til mandag bevæge sig ind over landet.

- Det går nok desværre den gale retning, og det bliver mere ustadigt, jo længere vi når frem, og det bliver markant køligere, siger Frank Nielsen.

