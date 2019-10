Efterårsferien hitter: Er højsæson for turistattraktioner

Halloweenudsmykning, skuespillere og nye forlystelser er blot nogle af de ting, der lokker massevis af turister ud til turistattraktionerne i efterårsferien.

Faktisk er det så populært at holde efterårsferie i Danmark og besøge diverse turistattraktioner, at attraktionerne har fordoblet deres omsætning i oktober siden 2010. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Visit Aarhus peger på, at én af grundene til, at turistattraktionerne har succes i oktober, er fordi, de netop i efterårsperioden investerer i nye og anderledes tiltag, som de besøgende ikke er vant til.

- Man har udviklet attraktionerne til at være interessante i efterårsferien. Hele halloweentemaet og de forskellige børnefamilie-aktiviteter, man kan putte ind i en efterårsferie, det tror jeg, gør, at man har haft den her vækst, siger Marc Perera Christensen, der er direktør i Erhverv Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Det tapper også ind i, at man ikke nødvendigvis tager på efterårsferie i udlandet, men at man holder fri et par dage med sine børn, og finder nogle spændende aktiviteter. Så attraktionerne har været i stand til at omstille sig til at trække et hjemmepublikum, som nyder at komme ud til nogle aktiviteter herhjemme, siger Marc Perera Christensen.

Attraktionerne skruer op

Tivoli Friheden i Aarhus er én af de attraktioner, som især mærker interessen stige i efterårsferien.

Sidste år havde Tivoli Friheden 55.000 gæster i efterårsferien, og det var faktisk den travleste uge nogensinde i Tivoli Frihedens historie.

Vi kan virkelig se, at det virker at skrue op på den her måde. Morten Palm Andersen, marketingchef, Tivoli Friheden

- Vi skruer op for uhyggen, eventsene og så har vi en masse flot lys, som også gør en forskel. Vi kan virkelig se, at det virker at skrue op på den her måde. Det ser vi også rundt omkring i Europa, at de forlystelsesparker, der virkelig har succes, bare skruer mere op, siger Morten Palm Andersen, der er marketingchef i Tivoli Friheden, til TV2 ØSTJYLLAND.

En anden ting, som også påvirker det høje besøgstal i Tivoli Friheden i lige netop efterårsferien, er, at de forlænger åbningstiderne, så de hver aften først lukker og slukker klokken 22.

En attraktion som også nyder godt af efterårsferien, er Ree Park Safari. De sælger dog ikke sig selv på at have halloweenarrangement, men holder i stedet høst fest. Og så lader de besøgende komme lidt tættere på dyrene end normalt.

- Vi laver offentlige dissektioner, hvor man kan komme helt tæt på nogle af de store dyr, vi har i parken. Det er helt vildt vigtigt, at man kan komme tæt på og se og røre dyrene og også få svar på, hvad man gør ved de dyr, som vi indimellem bliver nødt til at aflive, siger Sophie Frifelt Larsen, der er formidler og lærer i Ree Park Safari, til TV2 ØSTJYLLAND.