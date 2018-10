Efteråret er lig med oktoberfest: - Der er kanon god stemning

Øl, lederhosen og tysk schlagermusik. Det er nogle af nøgleordene på en oktoberfest.

Fredag er der fuld gang i oktoberfesten i Viby, hvor der er samlet 550 festglade mennesker. Der bliver drukket rigeligt med øl, danset og sunget med for fulde drøn.

- Det er sjovt. Man har det festligt, der er store øller, og så kan man te sig tosset, fortæller Anna Louise Bang Trudslev fra Enslev.

Gæsterne var fyldt med godt humør.

Musikken er afgørende

Det er sjette gang, at der bliver afholdt oktoberfest i Viby Hallen. Musikken spiller en stor rolle, når det kommer til at komme i den rette stemning.

- Alt hvad vi spiller, er noget, de kan synge med på. Omkvædet skal gerne være let genkendeligt, vi får folk til at lave de samme koreografier, fortæller trommeslager i Top Seven, Peter Vollstedt og fortsætter:

- Fællesskabet gør bare, at når vi spiller blød popmusik og genkendelige tekster, så synger de med, og det går op i en højere enhed.

De glade gæster er vilde med musikken.

- Det er sing-along venligt. Det sætter en kanon god stemning i forhold til at give den gas, siger Anna Louise Bang Trudslev.

Der bliver danset og givet gas natten lang.

Fællesskab på tværs

Anna Louise Bang Trudslev er afsted med sine naboer, og det er nemlig fællesskaber på tværs, der mødes til oktoberfesten.

- Vi synes, at det kunne være så festligt at være i gode venners lag. Vi er naboer. Vi kan klæde os pænt på, vi kan få nogle øller, nyde musikken og synge med, fortæller hun.

Festen er arrangeret af Viby Idrætsforening, som hvert år gør en indsats for at samle folk.

- Vi er en stor forening, og det er vigtigt, at vi kan lave nogle arrangementer på tværs af vores afdelinger. Det giver sammenhold på tværs, fortæller arrangør, Preben Dall.

