Efteråret er for alvor kommet – forvent en torsdag med regn og blæst

Sommeren er i den grad forbi. Det er den triste virkelighed, som vejrguderne byder os. Der seneste dage har været præget af regn og rusk, og tendensen fortsætter.

Både i weekenden og mandag er der risiko for kraftige byger, som kan være med torden Per Christiansen, vejrvært

Efter en tidlig morgen med klart vejr kommer en front ind over det østjyske fra sydvest, og den bringer regn med sig.

- Det er en fugtig luft, der kommer ind over landsdelen, og det blæser op med frisk til hård vind og risiko for endnu kraftigere vindstød, siger vejrvært på TV2 Vejret, Per Christiansen.

Risiko for torden i weekenden

Dagen igennem bliver vejret ustadigt, og først ud på eftermiddagen er der chancer for enkelte solstrejf.

Så ja, det er blevet efterår.

- Fredag bliver blæsende med heldagsregn, heldigvis lægger vinden sig i weekenden, hvor der nok kommer lidt mere sol på himlen, lyder det fra Per Christiansen.

- Men både i weekenden og mandag er der risiko for kraftige byger, som kan være med torden, fortsætter han.

De første prognoser tyder på, at vejret fortsætter sådan gennem næste uge.