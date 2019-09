Blæst og kulde: Efteråret bider fra sig

Lune sommerdage med jordbær på terrassen og strandture er efterhånden en saga blot. Efteråret er ved at få fat i det danske vejr, og det mærker man fredag.

Hvis man ikke vil have en efterårsforkølelse, skal man måske lige overveje at få tøj nok på fra morgenstunden. Per Christiansen, vejrvært, TV2 Vejret

Fra morgenen er det blæsende og køligt med temperaturer omkring 12 grader.

- Så hvis man ikke vil have en efterårsforkølelse, skal man måske lige overveje at få tøj nok på fra morgenstunden, siger vejrvært på TV2 Vejret, Per Christiansen.

Læs også Lovbrud fanget på video: Børn har frit spil i østjyske kiosker

Blæsevejret fortsætter ud på eftermiddagen, men der bliver også chance for at se septembers blå himmel.

Glimt af blå himmel

I resten af weekenden er der også gode chancer for et glimt af den blå himmel. Blæsten lægger sig, og på trods af enkelte byger vil der også være mulighed for lidt sol lørdag.

Femdøgnsprognosen viser, at vi går mere blæsende og køligt vejr i møde. Foto: TV2 VEJRET

Søndag og mandag rammer en koldfront landet, og det betyder, at der kommer lidt flere regnskyl over Østjylland. Og så vil det desværre også give endnu køligere vejr med dagstemperaturer omkring 13 grader.

Læs også Vinterbadere står på spring: Populært badested gennemgår stor forvandling