Efter voldsom kirkebrand: Der er en frygtelig lugt af sod

Mandag var det muligt at komme ind i Vor Frelsers Kirke i Horsens for første gang siden branden i sidste uge.

Det var en vemodig inspektion, der tilså resterne af kirken, der for kun et halvt år siden genåbnede efter en omfattende renovering for op mod 12 mio. kroner.

- Det er jo ikke længe siden, at jeg var til indvielsesgudstjeneste efter den sidste istandsættelse. Her var kirken fyldt med glade mennesker, lys og salmesang.

- Nu ligger den her i mørke med en frygtlig gennemtrængende sodlugt, fortæller Henrik Wigh-Poulsen, som er biskop i Aarhus Stift.

Kirken lugtede af sod og var fyldt med nedbrændte rester.

Det gør ondt

Skaderne er så slemme, at både kirkens orgel og resterne af en prædikestol er i fare for at styrke ned. Kirkens arkitekt var trist over synet af kirken.

- Det er et kæmpe chok, at alt det man har været med til at skabe, tænkt igennem, og som håndværkere har puslet og lagt deres hjerteblod i, er ødelagt, fortæller Mogens Svenning, arkitekt fra Linjen.

Forsøger at se fremad

Men han prøvede at holde hovedet oppe.

- Vi kan glæde os over, at bygningen ikke er ødelagt, at den stadig står her. Branden havde heldigvis ikke udviklet sig op i taget eller andre steder, fortæller han.

Henrik Wigh-Poulsen forsøger at se fremad og på det arbejde, der er forude.

- Nu skal vi bare i gang. Vi skal have fundet ud af alle de mange forskellige ting, som nu kalder på istandsættelse og rengøring. Vi skal have prøvet strukturerne af for at se, om tingene kan holde. Det er et kæmpe arbejde, fortæller Henrik Wigh-Poulsen.