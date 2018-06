Efter vold på skole: 15-årig elev sendes hjem til efter ferien

Tirsdalens Skole i Randers blev torsdag ramt af en voldsom episode, hvor en 15-årig elev fra 8. klasse overfaldt en anden jævnaldrende elev og sendte ham på sygehuset med alvorlige skader.

Nu har skolen straffet den voldssigtede elev.

- Han er sendt hjem ind til sommerferien og kommer ikke tilbage mere i det her skoleår. Der bliver lavet et beredskab omkring ham, hvis han begynder på skolen igen. Vi kan jo ikke lade være med at undervise eleven, hvis han ikke bliver dømt, siger skolechef i Randers Kommune Henrik Johansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller videre, at de sociale myndigheder er blevet involveret i den pågældende sag.

- Vi har orienteret forældrene og har været rundt i klasserne og snakket med eleverne. Episoden skaber en utryghed, vi skal have snakket om, siger skolechefen.

Ingen grund til at være utryg

Ifølge Henrik Johansen er der ikke noget at være utryg over på Tirsdalens Skole. I modsætning til hvad flere har givet udtryk for på de sociale medier, skulle der ikke være sket lignende episoder på folkeskolen.

- Jeg er ikke vidende om, at der skulle være sket noget tidligere på torsdagen, og at episoden så var en optrapning. Det her er meget voldsomt og er ikke noget, der kendetegner skolen, slår Henrik Johansen fast.

Politiet fortalte torsdag, at der var sket en konflikt mellem to elever, som havde udviklet sig dramatisk.

- Den 15-årige slår en anden elev på skolen. Offeret blev kørt til Randers Sygehus med ambulance, og den 15-årige dreng blev anholdt og sigtet for vold, sagde kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Har fået kraftig hjernerystelse

Ifølge politiet var offeret ved bevidsthed, da han blev kørt med ambulancen. Dog frygtede redderne for skader på ryggen eller indre blødninger.

Det oplyste drengens familie til TV2 ØSTJYLLAND torsdag.

- Der var bekymringer for hoved- og rygtraumer, men en CT-skanning viste heldigvis ingen brud. Min søn er forslået og har fået en kraftig hjernerystelse, lød det fra offerets far, der ønsker at være anonym for ikke at optrappe konflikten yderligere.

Den formodede gerningsmand blev efter endt afhøring løsladt, men er fortsat sigtet for vold.