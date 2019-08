Efter uheld i kaoskryds: Manuel afspærring erstatter pullerter

Mandag eftermiddag blev en mandlig bilist fanget af pullerter ved krydset ved Mindet og Dokk1 i Aarhus.

Det har nu fået Teknik og Miljø i Aarhus Kommune til at stoppe helt med at bruge pullerterne. I hvert fald indtil, de finder ud af, hvad der helt præcis gik galt mandag klokken 14:30.

- Det er dybt beklageligt og burde ikke kunne ske. Vi har lokaliseret fejlen, men vi kender endnu ikke den præcise årsag til, hvad der udløste den. Indtil vi har 100 procent styr på teknikken, udfører vi pullerternes opgave med håndkraft, siger Trine Buus Karlsen, mobilitets og anlægs-chef i Teknik og Miljø.

Det betyder, at kommunen nu sætter manuelle afspærringer op ved krydset.

Pullerterne kørte op, imens der var grønt lys. Foto: Øxenholt Foto.

Delvist lukket kryds

Pullerterne er blevet etableret i håbet om at mindske den kaos, som krydset ellers er beskyldt for at skabe. Efter at have været i brug i fire dage, gjorde de dog præcis det modsatte.

Pullerterne kørte nemlig op fra jorden på samme tidspunkt, som lysreguleringen lyste grønt. Det resulterede i, at en mandlig bilist sad fanget i pullerterne.

Formålet med pullerterne er, at de skal køre op i myldretiden mellem klokken 6:30-9:30 og klokken 14:30-18:00 på hverdage, og dermed spærre for al gennemkørsel.

I den kommende tid tager manuel afspærring over efter aftale med Østjyllands Politi.

Bilisten sad fanget i pullerterne mandag, men der skete ham ikke noget. Bilen blev dog beskadiget. Foto: Per Øxenholt Øxenholt foto

Nabo forudså, at det ville gå galt

Det kommer ikke bag på de ansatte ved Himmerlands Grovvarer A/S, som ligger ved havnen og har udsigt til krydset, at pullerterne vil blive skyld i et uheld.

Mandag morgen så de nemlig, at der var problemer med pullerterne.

- Min kollega så i morges, at pullerterne gik op, imens der var grønt lys. Derefter talte vi om, at det ville gå galt, siger Lars Birk Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Og de to kolleger endte med at få ret.

- Jeg synes, det er helt galt, at der kan være grønt lys, og at pullerterne er oppe på samme tid. Det er for dårligt, man ikke har kunne formå at ordne det. Det kan jo ikke være rigtigt, siger Lars Birk Jørgensen.

Strækningen mellem Dokk1 og Balticagade er lukket på hverdage mellem kl. 6.30-9.30 og 14.30 og 18. Det sker for at undgå, at der i myldretiden holder biler i kø midt på letbanesporet.

Forsøg i et år

Det var tilbage i marts, at byrådet i Aarhus besluttede, at krydset ved Mindet, som har været meget kritiseret, skulle laves om.

Løsningen med pullerterne er foreløbig en forsøgsordning, som skal køre i et år.

Undervejs i forsøgsordningen vil man kunne justere de her tidsrum, hvor pullerterne er oppe.