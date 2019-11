Efter stribevis af brande - nu skal område måske overvåges

De seneste fem uger har boligområderne ved Lupinvej og Resedavej i Silkeborg været hårdt plaget af en lang række påsatte brande.

Natten til onsdag var der således tre brande i området ved Lupinvej, og natten til torsdag var den så gal flere steder i Silkeborg - blandt andet også ved Resedavej.

Oversigt over brandene på Lupinvej og Resedavej fra den 28. september og frem til den 6. november. Foto: TV2 Østjylland

Som vi her på TV2 ØSTJYLLAND onsdag kunne fortælle skaber de mange brande frygt og utryghed i området.

Overvågning kan være på vej

Som et led i at bremse den uhyggelige udvikling, skabe tryghed i området og forebygge, overvejes det nu at sætte videoovervågning op på Lupinvej.

Læs også Beboere chokerede efter bølge af brande: - Grusomt, at de kan finde på det

Boligforeningen Arbejdernes Byggeforening har 384 boliger i afdelingen på Lupinvej, og her vil afdelingsbestyrelsen via boligforeningen i den nærmeste fremtid indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde for alle beboerne, hvor de skal tage stilling til overvågning eller ej.

- Det er beboerne, der skal vedtage, om de vil have overvågning i området, og det har jo også nogle økonomiske konsekvenser, så det er op til dem, siger René K. Rasmussen, der er direktør i boligforeningen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også 18 brande på to måneder: Gerningsmænd tændte ild i kælder midt om natten

Han fortæller, at der lige nu kigges på to modeller af overvågning. En permanent løsning og en mere mobil en af slagsen.

00:23 VIDEO: Skaderne efter brandene natten til onsdag på Lupinvej. Luk video

Ved den permanente løsning sættes der kameraer op fast, som bliver en permanent del af boligområdet. Ved den mere mobile løsning kigges der på muligheder for at benytte sig af videoovervågning i særlige situationer - som for eksempel nu, hvor området er præget af de mange brande.

Men det er altså op til beboerne i boligforeningen af tage stilling til, hvad de ønsker, og hvad de rent økonomisk vil prioritere.

René K. Rasmussen mener ikke, at der ud over den seneste tids mange brande er store udfordringer i området.

Lupinvej er i det nordlige Silkeborg. Lige nord for området ligger Resedavej. Foto: Google Maps

- Det er et område, vi ellers ikke har udfordringer i, men vi tager problemerne med brandene meget seriøst, siger han.

Beboere er chokerede

Fra den 28. september og frem til i går havde der på Lupinvej og Resedavej været 18 brande, og dertil kommer så nattens brand på Resedavej.

- Jeg er chokeret over alle de brande, vi har haft. Jeg synes, det er for meget. Jeg bliver usikker, og selvom jeg har boet her i 40 år, er jeg nu ved at kigge på en anden lejlighed, så jeg kan flytte herfra, sagde Niels Kjær Franciscus onsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også 15. containerbrand på én måned: - Vi bruger meget tid på det

Også Erna Margrethe Mikkelsen, der bor på Lupinvej, er forskrækket over de mange brande.

- Det er grusomt, at de kan finde på det. Og så om natten, når folk de sover, sagde hun onsdag.

Resterne af den klapvogn, der natten til onsdag brændte i en kælder på Lupinvej.

Størstedelen af brandene har været i containere, men natten til onsdag var der også ild i en klapvogn i en kælder. Det var første gang, at brandstifterne er rykket indenfor.

- Vi ser meget alvorligt på situationen og har gang i en målrettet efterforskning, siger efterforskningsleder Bent Riber Nielsen fra lokalpolitiet i Silkeborg torsdag til Ritzau.