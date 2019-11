Efter stribe af problemer: Letbane-ledelsen skal stå skoleret

Hvorfor kører Aarhus Letbane ikke optimalt, når det er frostvejr?

Det vil den ene af Aarhus Letbanes to ejere, Aarhus Kommune, nu have kastet lys over. Mandag skal letbanens direktør, Michael Borre, og bestyrelsesformand Steen Stavnsbo, redegøre for den seneste tids driftsforstyrrelser.

- På baggrund af de aktuelle udfordringer har borgmesteren bedt om at få en status fra letbanens ledelse, oplyser Niels Buch, pressechef i Borgmesterens Afdeling, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det sker mandag i forbindelse med mødet i Magistraten i Aarhus Kommune.

Forsinkelser og aflysninger

For nylig måtte Aarhus Letbane indstille al kørsel på to strækninger, og samtidig har der været forsinkelser på andre strækninger. Det skyldes is på køreledningerne.

For dæmme op for udfordringerne med is har letbanen kørt såkaldt iskørsel. Iskørsel betyder, at letbanen lader en vogn køre på uden passagerer i løbet af natten for at forhindre frost på køreledningerne.

Direktør i Aarhus Letbane Michael Borre har tidligere oplyst til TV2 ØSTJYLLAND, at der er indkøbt materiale, der kan fjerne is fra køreledningerne, men at det først bliver leveret til januar

TV2 ØSTJYLLAND har talt med direktøren, der i dag hverken vil kommentere mødeindkaldelsen eller fortælle om mødets indhold.

Is på køreledningerne har drillet Aarhus Letbane. Billedet er fra Skødstrup Station, hvor en lastbil for godt en måned siden rev mindst to køreledninger over. Foto: Øxenholt foto

'Indkøb af udstyr'

Bestyrelsesformand Steen Stavnsbo vil dog gerne løfte lidt af sløret for mandagens møde.

- Det er et orienteringsmøde om status om planerne for tilkøb af udstyr og for stabilisering af driften. Jeg har ikke kommentarer til det i øvrigt, skriver han i en SMS til TV2 ØSTJYLLAND.

Han bekræfter dog i yderligere en SMS, at 'tilkøb af udstyr' primært handler om udstyr, der kan fjerne is fra køreledningerne. Men også indkøb af passagertællere, som der i dag ikke er at finde i de fleste letbanetog.

Is har dog ikke været den eneste udfordring den seneste tid.

I oktober var en overrevet køreledning mellem Aarhus H og Dokk1 skyld i aflysninger og forsinkelser. Og i Mørke var der problemer med bommene ved en letbaneoverkørsel. Det fik utålmodige bilister til at krydse overskæringen, selvom bommene var nede.