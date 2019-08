Efter stor efterspørgsel: Sådan bager du sunde stenalderboller

De er ikke billige at lave, men til gengæld er de lækre og meget sunde.

Sådan lyder det fra madblogger Anette Harbech Olesen, hvis stenalderboller har medvirket i TV2 ØSTJYLLAND-serien "Slut med sukker".

Her stopper vores journalist Michael Olesen helt med at spise sukker i ti dage. Før spiste han ikke mindre end to kilo slik om ugen.

TV2 ØSTJYLLAND har fået mange henvendelser fra brugere, der gerne vil have opskriften på Anette Harbech Olesens boller, og vi lytter selvfølgelig til jer derude.

Her følger således opskriften på Anette Harbech Olesens stenalderboller fra hendes madblog https://www.madforlivet.com/

Opskrift på stenalderboller Ingredienser 1 dl tempereret vand 10 g loppefrøskaller (Skallin eller Husk) 2 gulerødder 60 g udblødte dadler 2 æg 1 dl mandelmælk 0,5 dl ekstra jomfruolivenolie 100 g mandler 100 g hasselnødder 100 g blandede hørfrø, græskarkerner og solsikkekerner 1 tsk Carob 0,5 tsk uraffineret salt Fremgangsmåde Start med at piske det tempererede vand sammen med loppeføskallerne i en skål. Blend herefter mandler og hasselnødder til mel. Riv gulerødderne og bland dem sammen med melet og rør det hele grundigt sammen. Blend æggene grundigt sammen med udblødte dadler, kokosolie, carob og mandelmælk. Bland det hele undtagen æggemassen. Vend forsigtigt æggemassen, olivenolien, frø og kerner i dejen. Dejen skal være våd og have samme konsistens som grød. Lad nu dejen hvile i ti minutter. Kom herefter lidt jomfruolivenolie på hænderne og form forsigtigt seks til otte boller og læg dem på en bageplade. Bag bollerne på 160 grader i en almindelig ovn i 40 minutter. Lad eventuelt bollerne stå ved eftervarme i ti minutter, så bliver de mere faste. Lad bollerne køle på en bagerist Velbekomme!

Alt det gode

Stenalderbollerne har mange gode egenskaber, lyder det fra Anettes Harbech Olesen.

- Når man spiser bollerne, får man både grøntsager, nødder og mandler, som er super fiberrige og mættende. Sammenligner vi det med at spise et hvidt stykke franskbrød, vil du være mæt i længere tid, fordi det ikke er de hurtige kulhyldrater, du får, forklarer hun.

Samtidig forklarer hun, at dadlerne i opskriften er med til at tilføre en sødme, der vil gøre dine mæthedscentre tilfredse.

Prisen kan justeres

Det koster omkring 260 at købe ind til bollerne, hvilket umiddelbart kan lyde dyrt.

- Det er ikke en billig bolle at bage, men den tilfredsstiller dine mæthedshormoner. En enkelt bolle kan sagtens danne grundlag for en hel frokost, forklarer Anette Harbech Olesen.

Opskriften kan dog også gøres billigere:

- Man kan købe mange af råvarerne i almindelige supermarkeder. Man behøver ikke købe det hele i en helsekostbutik, forklarer hun.

Derudover kan mandelmælken erstattes af almindelig mælk, og nogle af nødderne kan erstattes af rugmel eller havregryn. Derudover kan man udelade carob, som giver bollerne deres mørke farve og en smag af kakao.

