Efter sidste års tørke: Kommuner får ens afbrændingsforbud

Det er blandt andet ikke tilladt at bruge kulgrill og ryge i naturen, når afbrændingsforbud er aktuelt.

Danske Beredskaber ensretter afbrændingsforbud, så de samme regler kommer til at gælde i alle landets kommuner.

Aktuelt er der dog ikke annonceret afbrændingsforbud med undtagelse af Anholt, der har et permanent forbud.

Men når forbuddet er aktuelt, gælder følgende regler:

* Det er ikke tilladt at bruge kulgrill på egen eller privat grund. Det dækker over enhver form for grill, hvor brændsel har en glødende effekt.

* Det er ikke tilladt at bruge grill udenfor egen eller privat grund med beboelse. Det er uanset, om det er grill med kul, gas, træ, briketter eller andet brændsel på eksempelvis offentlige eller fælles arealer ved parkeringspladser, græsarealer, boldbaner, parker og lignende.

* Det er ikke tilladt at ryge i naturen. Både rygning af pibe, vandpiber, cigarer, cigaretter, cerutter eller enhver anden form for glød, flamme eller lignende er ikke tilladt at antænde i naturen på eksempelvis boldbaner, græsarealer, parker, vejrabatter, skove og plantager.

* Det er ikke tilladt at tænde bål og bruge åben ild udendørs. Det er uanset, om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel. Afbrænding af haveaffald, skovaffald og almindeligt affald og al udendørs brug af ovne, ildsteder, fakler, haveblus, stearinlys og lignende er heller ikke tilladt.

* Det er ikke tilladt at bruge apparater eller genstande, der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs. Der må ikke bruges nogen form for ukrudtsbrænder, privat svejsning af tagpap og lignende. Privat brug af vinkelslibere og andet udstyr, som frembringer gnister eller gløder, må ikke bruges. Det samme gælder med udendørs brug af terrassevarmere, koge- eller varmeapparater og lignende, der fungerer ved brug af brandfarlige væsker, eller substanser som sprit, gas, benzin, svovl og lignende.

Kilde: Pressemeddelelse fra Danske Beredskaber.