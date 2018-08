Efter sex-anklager: Psykolog kan fortsat praktisere

En mandlig psykolog i Aarhus har fået frataget sin autorisation i seks måneder efter at have sendt nedværdigende beskeder såsom 'Du er ikke andet end en husslave' til en klient, som han også er sigtet for at have indledt et seksuelt forhold til.

Alligevel fortsætter manden sit virke. Det lille ord 'autoriseret' er fjernet fra hjemmesiden, og praktiserende læger kan ikke længere henvise til ham, men alle andre, der ønsker psykologhjælp, kan stadig træde ind af døren til mandens virksomhed og få behandling.

Læs også Psykolog frataget autorisation: Sigtet for at have sex med klient

Imens han venter på den straffesag, der kommer mod ham, kan han altså fortsat tage patienter ind uden at gøre opmærksom på sagen mod sig.

Det virker helt barokt, at denne her psykolog kan fortsætte med at behandle patienter. Henrik Day Poulsen, Psykiater.

Reglerne på psykolog-området er nemlig strikket sådan sammen, at den offentlige myndighed, Psykolognævnet, som afgør klager over autoriserede psykologer, kun kan fratage psykologen hans autorisation og ydernummer, samt offentliggøre hans navn på deres hjemmeside, men ikke forhindrer ham i at fortsætte uden autorisation.

"Du er ikke andet end en husslave". Sådan skrev den tiltalte psykolog angiveligt til sin patient, som nu anklager ham for at have misbrugt sin position til at få sex.

Regler bør ændres

Formanden for psykologforeningen Eva Secher ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag, men mener, at reglerne bør skærpes:

- Hvis man begår noget alvorligt som autoriseret psykolog, så kan ydernummer og autorisation fjernes. Men psykologen kan fortsat kalde sig for psykolog. Vi ønsker, at der skabes mulighed for, at Psykolognævnet kan handle yderligere i særligt alvorlige tilfælde, siger hun og uddyber:

- Ingen er jo mere interesserede end os i, at vores fag ligger uantastet. Borgerne skal kunne regne med, at tingene er i orden, når de opsøger en psykolog.

02:27 VIDEO: Knud Kristensen fra Sind vil pille ved psykologers ret til at kalde sig psykologer, hvis de bliver dømt. Luk video

Autorisations-forvirring

Man behøver altså ikke autorisation for at kunne arbejde som psykolog, og det bekymrer formanden for Sind, Knud Kristensen.

- Vi så gerne, at der var mere styr på, hvem der har lov til at hjælpe for eksempel psykisk sårbare mennesker, siger Knud Kristensen.

Læs også Grafik: Derfor bruger psykiatrisk hospital politiet så ofte

- Hvis man sørger for kun at gå til en psykolog, der er autoriseret, så har man en sikkerhed, men det føler vi os ikke overbevist om, at patienterne er klar over, så jeg kunne godt tænke mig nogle skarpere regler for, hvem der overhovedet må tage sig af at hjælpe folk, som har psykiske problemer.

Hvis man som behandler bliver tiltrukket af eller forelsket i en patient, så skal man afbryde behandlingsforløbet omgående og henvise til en anden behandler. Henrik Day Poulsen, psykiater

Han så gerne, at man også kunne pille ved psykologers ret til at kalde sig psykologer.

- Hidtil har vi gået ud fra, at hvis man bare fjernede psykologernes autorisation, så havde patienterne en beskyttelse, men der er noget, der tyder på, at det ikke er nok. Derfor kunne jeg sagtens forestille mig, at man også skulle have frataget retten til at kalde sig psykolog, hvis man var dømt for at have misbrugt sine patienter.

Helt barokt

Psykiater Henrik Day Poulsen er helt enig:

- Det virker helt barokt, at denne her psykolog kan fortsætte med at behandle patienter. Så der mener jeg, at man skal se på, om denne her praksis skal fortsætte.

Med til at gøre systemet endnu mere skævt er det også, at Psykolognævnet ikke længere skal føre tilsyn med psykologer, som har fået frataget autorisationen.

Læs også Se dokumentar: Hvorfor druknede Jonatan?

- Når Psykolognævnet fratager en psykolog sin autorisation, så kan nævnet ikke længere føre tilsyn med psykologen, men psykologen kan fortsat praktisere. Det er uhensigtsmæssigt, siger Michael Kaster, der er psykolog og Formand for de Børnesagkyndige Psykologer i Dansk Psykologforening.

Han fortsætter med endnu en tankevækkende detalje om reglerne:

- Når man som psykolog har en autorisation, så betyder det, at man er underlagt Psykologloven. Ikke-autoriserede psykologer er ikke underlagt Psykologloven.

04:44 VIDEO: I interviewet her sætter psykiater Henrik Day Poulsen flere ord på, hvorfor reglerne i dag er problematiske. Luk video

Kommer tæt på klienten

For psykiater Henrik Day Poulsen er det dog ikke et ukendt fænomen, at der opstår private relationer mellem netop klienter og psykologer, og netop derfor er det ekstra vigtigt at holde en armslængdes afstand:

- Man får kendskab til nogle meget private forhold hos patienten. Det kan være seksuelle forhold, det kan være parholdsmæssige forhold, det kan være omkring seksuelle afvigelser. Der kan opstå nogle meget uheldige relationer, hvis behandleren er uprofessionel og lader sig påvirke af en patient, der bliver forelsket i en, siger han.

- Man skal være professionel og gøre det klart for patienten, at man alene er psykolog og ikke nogen ven eller kollega. Man skal lade være med at invitere patienter hjem eller modtage større gaver fra dem. Hvis man som behandler bliver tiltrukket af eller forelsket i en patient, så skal man afbryde behandlingsforløbet omgående og henvise til en anden behandler.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med den sigtede psykolog, men han ønsker ikke at udtale sig i sagen.