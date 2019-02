Efter sag om seksuelle krænkelser: Aarhusianer ny formand for LA's ungdom

Signe Bøgevald Hansen fra Aarhus er valgt som landsformand for Liberal Alliances Ungdom (LAU).

Det blev et faktum lørdag, da hun vandt en afstemning over den siddende formand, Carl Andersen.

Det skete på LAU's landsmøde i Høje-Taastrup.

20-årige Signe Bøgevald Hansen, der selv bekræftede nyheden på Twitter, har hidtil været politisk formand og medlem af forretningsudvalget i LAU.

Tusind tak for valget! Jeg glæder mig mere end noget andet til at repræsentere jer det kommende år. Også et kæmpe tak skal lyde til @CarlAndersenLA , der har lagt et enormt arbejde i foreningen de sidste mange år. #LAULM19 — Signe Bøgevald (@bgevald) February 23, 2019

Landsmødet bliver afholdt i skyggen af de anklager om seksuelle overgreb, som kom frem i Dagbladet Information fredag aften.

I mediet blev der beskrevet anklager om voldtægt, overgreb og krænkende kommentarer mod i alt syv piger og kvinder i Liberal Alliances Ungdom.

Overgrebene skulle i henhold til pigernes og kvindernes vidnesbyrd være begået af i alt fire mænd, hvoraf nogle fortsat har deres gang i den politiske ungdomsorganisation.

I dag har vi valgt en ny ledelse – en ledelse der kommer til at handle. Også i den meget alvorlige sag, vi har om anklager om seksuelle krænkelser. Signe Bøgevald Hansen, på Facebook

Sagerne bliver efterforsket af politiet.

Signe Bøgevald Hansen meddeler efter formandsvalget i en sms, at hun ikke ønsker at lade sig interviewe. Hun henviser i stedet til et opslag på Facebook:

- I dag har vi valgt en ny ledelse – en ledelse der kommer til at handle. Også i den meget alvorlige sag, vi har om anklager om seksuelle krænkelser.

- Sammen med den nye ledelse vil jeg rydde op og sikre en tryg kultur for alle. Vi vil også gøre det i samarbejde med politiet og andre relevante myndigheder. LAU skal være et godt og trygt sted at være!

- Af hensyn til de involverede parter beder jeg om respekt for, at dette er en sag, vi håndterer internt, skriver hun på Facebook.

Signe Bøgevald vandt afstemning

Carl Andersen, der sidste år blev valgt som formand, har sagt til Information, at han kun havde kendskab til en enkelt sag fra juni sidste år, som blev behandlet i LAU's forretningsudvalg.

Efter lørdagens afstemning er han afklaret med, hvad der var med til at koste ham formandsposten med stemmerne 101 mod 78 i Signe Bøgevald Hansens favør.

Landsformand Carl Andersen tabte formandsvalget til Signe Bøgevald Hansen. Foto: Nils Meilvang - Ritzau Scanpix

- Jeg må konstatere, at der har været en vilje til at få en anden ledelse til at håndtere de mange sager, der desværre er kommet frem de sidste par dage, siger han til DR's hjemmeside.

- Vi tager afstand fra alle sagerne og synes, at det er helt grotesk, at det har fundet sted i foreningen. Jeg ønsker den nye ledelse held og lykke med at opklare og gå videre med dem, siger Carl Andersen.

Det er den tidligere formand for LAU Rasmus Brygger, der har indsamlet vidnesbyrdene fra pigerne og kvinderne.

Opfordring: Træk jer!

Rasmus Brygger gik lørdag på talerstolen til landsmødet med en klar opfordring til ledelsen. Talen i sin fulde længde lagde han senere ud på sin Facebook-profil.

- Jeg havde oprindeligt tænkt mig afslutningsvis at stille spørgsmål til, hvordan I i ledelsen har håndteret de her sager, men jeg synes, pigernes egne fortællinger siger alt.

Liberal Alliances Ungdom holdt lørdag landsmøde. Foto: Nils Meilvang - Ritzau Scanpix

- I stedet vil jeg klart og utvetydigt opfordre samtlige medlemmer af den nuværende ledelse til at kontakte politiet hurtigst muligt og fortælle dem, hvad I ved.

- Og i samme ombæring vil jeg opfordre alle i ledelsen til at trække sig fra deres poster.

- Det er ikke nok, at I fortæller om denne sag otte måneder efter. Det øjeblik, I har kendt til sagerne og ikke reageret, har I svigtet, sagde Rasmus Brygger blandt andet i talen.