Efter sag om kviklån: Minister skal undersøge reglerne

Hvor langt må en kommune gå, når kommunalt ansatte skal rådgive borgere?

Det spørgsmål har fyldt meget de seneste dage i kølvandet på, at den 62-årige kontanthjælpsmodtager Anette Christensen blev rådet til at tage et kviklån på 15.000 for at få råd til et gebis.

Kommune beder ministerie om hjælp

I Syddjurs Kommune har man nu bedt Børne- og Socialministeriet om at klarlægge, hvordan de præcise regler er for området.

- Det handler meget om fortolkning af de regler, vi opererer ud fra. Og lige præcis den fortolkning har vi nu valgt at gå til ministeriet med, da vi gerne vil have en bedre vejledning i forhold til, hvordan vi skal fortolke reglerne, og om vi fortolker det forkert med den praksis, vi har, siger Mette Vestergaard Byskov, der er chef for Erhverv og Beskæftigelse i Syddjurs Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge hende er der nemlig et fortolkningsrum mellem lovgivningen og den vejledning, borgerne skal gives, hvor det er op til den enkelte medarbejder at vurdere, hvad der skal gøres. Derfor kan der opstå forskelle, og det er det rum, kommunen altså nu vil have ministeriet til at kigge nærmere på.

- Som kommune har vi pligt til at hjælpe borgerne med at afsøge alle muligheder for egenfinansiering. Vi skal altså anvise, motivere og inspirere dem, og så skal vi hjælpe med at lave en samlet vurdering ud fra det, om hvad der er rimeligt i den enkelte sag, siger Mette Vestergaard Byskov.

Hjælp til omfattende tandlægebehandling

Det hele udspringer af sagen om Anette Christensen, som af en sagsbehandler blev anbefalet at optage et kviklån for at finansiere en omfattende tandlægebehandling. Også selvom Anette Christensen med sådan et lån kunne ende med at betale tæt på det dobbelte af, hvad behandlingen ellers ville koste hende kontant.

Hun var i kontakt med kommunen, da oplevede voldsomme tandsmerter og paradentose, at hun har fået lavet et prisoverslag på at få rykket tænderne ud og få lavet nye proteser. 31.000 kroner, koster det.

Skærmbilledet her viser, at sagsbehandleren via e-boks har vedhæftet et budget for Anette Christesen samt et ansøgningsskema til et lånet.

- Gummerne var smækfyldt med betændelse, har Anette Christensen tidligere fortalt.

Da Anette Christensen i forvejen skylder sin bank penge, var det ikke en mulighed at låne til tandlægeregningen der, hvorfor hun fik tilsendt ansøgningsskema til kviklånet.

Handlet korrekt

- Der er ikke noget forkert i den sag, lød det tirsdag fra Gunnar Sørensen (V), formand for udvalget for erhverv og beskæftigelse i Syddjurs Kommune.

- Vi har vejledt borgeren, som vi skal. Og borgeren kan så træffe den afgørelse, man så vil efterfølgende, sagde Gunnar Sørensen.

Anette Christensen var ikke interesseret i et kviklån og blev forarget over situationen.

Det samlede prisoverslag fra tandlægen lyder på 31.000. Fordi Anette Christensen er kontanthjælpsmodtager, dækker Syddjurs Kommune 65 procent af regningen. Det efterlader de sidste 35 procent - 10.500 kroner - som Anette Christensen selv skal betale. Eller rettere skulle, for det er endt med, at Syddjurs Kommune nu hjælper Anette Christensen yderligere med tandlægeregning.

'Der gives delvis bevilling på hjælp til betaling af de resterende 35 procent samt egenbetaling på 600 kroner af overslaget, svarende til 8744,94 kroner', lød det fra kommunen til Anette Christensen.

Dermed vil Syddjurs Kommune nu låne hende størstedelen mod tilbagebetaling, når hun i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen.

Lov om aktiv socialpolitik, §82, uddrag Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Stk. 4. For personer, som er 25 år eller derover, ydes tilskud til dækning af 65 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. Stk. 7. Modtagere af tilskud efter stk. 1-6 kan søge om hjælp til dækning af den resterende egenbetaling efter § 82. Ansøgning herom skal være indgivet, før behandlingen udføres. Kilde: Retsinformation.dk

I Syddjurs Kommune mener man ikke, at man har opfordret Anette Christensen at tage et kviklån. Her mener man derimod, at:

'I sager om finansiering af tandbehandling kan kommunen præsentere borgeren for en låneberegning fra en bank. Låneberegningen indgår i en dialog om de muligheder borgeren har for selv at kunne finansiere sin del af udgiften.'

I samme pressemeddelelse udtaler formanden for beskæftigelsesudvalget, Gunnar Sørensen:

- Jeg er sikker på, at vores sagsbehandlere gør hvad de kan for at hjælpe borgerne inden for de rammer, vi er underlagt efter lov om aktiv socialpolitik. Fremadrettet vil vi stræbe efter at være mere tydelige i dialogen med borgerne om dette.

'Et tåbeligt råd'

Kathrine Olldag (RV) sidder i Folketinget og er medlem af Socialudvalget. Hun kaldte tidligere på ugen sagen for en “virkelig horribel historie.”

- Man ved ikke, om man skal grine eller græde. Det siger både noget om Syddjurs Kommunes faglige niveau på området og noget om manglende tid i administrationen, sagde hun.

- Ikke desto mindre et fuldstændig tåbeligt råd til en borger, der allerede er nede og bide i græsset, sagde Kathrine Olldag.