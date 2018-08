Efter problemer: Smukfest indsætter 20 nye busser

Både onsdag og torsdag har der på Smukfest været store problemer med de shuttlebusser, som fragter festivalsgæsterne fra campingområderne og ind til festivalspladsen.

Torsdag aften har Smukfest derfor indsat 20 ekstra busser for at supplere busdriften til årets festival. Det sker efter festivalen har lavet en aftale med busselskabet Herning Turist

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har været udfordret på bussituationen her de sidste par dage. Nogle timer i går eftermiddags og nogle timer i eftermiddags, og nu har vi gjort det, at for at vi ikke risikerer at løbe ind i det igen, så har vi lejet 20 ekstra busser ind fra Herning Turist, siger talsmand for Smukfest Poul Martin Bonde.

Ud over de 20 nye busser er der stadig 12 af de oprindelige shuttlebusser, der kører folk rundt på festivalen. Dermed har festivalen en overkapacitet på busser resten af festivalen, og det håber festivalen kan sørge for at køreplanen bliver overholdt.

Smukfest har torsdag lavet en aftale med firmaet Herning Turist om 20 nye busser til festivalen.

Ikke godt nok

Onsdag dumpede 11 ud af 18 busser politiet færdselstjek og blev derfor synsindkaldt. Torsdag var den gal igen med busserne på årets festival.

Her dumpede seks ud af ni busser kontrollen. To af busserne var gengangere fra onsdagens kontrol, og de blev derfor taget helt ud af drift.

Det har været en irriterende situation, lyder det fra talsmand for Smukfest Poul Martin Bonde.

- Det har været en ualmindelig træls situation for os. Vi forventer, at det materiel der er her, det er i orden. Som jeg kan forstå det, så er det en kompliceret sag. Tingene er umiddelbart blevet repareret og synet, og så går de tilbage i drift, og så er de det måske ikke.

- Så jeg ved ikke, hvad der er op og ned på det her. For os er det eneste, det handler om at være løsningsorienteret i forhold til publikum.

Både onsdag og torsdag dumpede flere busser kontrollen på Smukfest. Foto: Mikkel Berg Pedersen - Ritzau Scanpix

På grund af sikkerheden

Onsdag var der problemer med bremserne på flere af busserne, ligesom at to busser havde nedslidte dæk. En enkelt bus havde ingen bremselygter.

Kontrollen sker for at sikre, at sikkerheden er i orden for de mange tusinde gæster, der er til stede ved festivalen i Skanderborg.

- Det gør vi på grund af sikkerheden. De skal kunne komme sikkert frem, og vide at busserne også er i orden, siger Stig Simonsen, politikommissær, Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND