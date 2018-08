Efter oversvømmelser: Kommune vil i dialog med borgere

Da et skybrud tirsdag ramte Odder gik det hårdt ud over flere af byens huse og Odder Museum. Flere af borgerne mente, at der i den grad skulle handles fra kommunens side, og Ole Lyngby Pedersen (V), formand for udvalget for miljø, teknik og klima, mener, at der er brug for borgernes sparring.

- Når borgerne bliver berørt og frustreret står med regnvand i kældre og nogen steder i huse, så er det vigtigt, at vi kommer et skridt nærmere for at finde ud af, hvordan vi undergår det fremadrettet. Og det gør vi i dialog med borgerne, fortæller han.

Det gik hårdt ud over Odder Museum, da skybruddet ramte. Museet stod i vand til soklerne. Foto: Bent Juul

Henrik Tranums hus var et af de huse, der blev ramt hårdt af de store vandmasser. Ham og hans familie er nødt til at flytte i skurvogn i indkørslen det næste stykke tid, så huset kan blive renoveret oven på oversvømmelsen.

- Vi er nødt til at flytte ud af huset, få skilt det hele ad, få det affugtet, tørret, malet og så få nye gipsvægge og gulve, fortalte han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mente, at kommunen skulle have gjort noget mere før. Hans hus blev også oversvømmet for 2 år siden, da store vandmængder ramte Odder.

Henrik Tranum markerer, hvor højt vandet stod i huset.

- Det er ikke første gang, at det er sket, og vi fornemmer ikke rigtigt, at der er sket så meget siden, fortalte han.

Ole Pedersen ønsker at løse problemet hurtigst muligt, men mener ikke, at man kunne have forudset, at det ville gå så galt.

- Vi kan altid, at vi kan gå ind og efterrationalisere, men jeg tror ikke, at nogen kunne have forudset, hvordan det ville gå. Heller ikke vores eksperter, hvor vi har ingeniører til at hjælpe os, fortæller han.

For ham er det vigtigt, at der nu bliver sat gang i nogle ting, og at man bruger borgernes erfaringer til at lave nogle klimatiltag, der sikre byen mod kommende klimahændelser.

- Det der er sket er beklageligt, men det er svært at dæmme op for naturens kræfter. Nu er det vigtigt, at vi får lavet nogle tilpasninger, så vi kan håndtere hændelserne fremadrettet. For vi ved, at de helt sikkert igen.

Odder Å gik over sine bredder. Foto: Bent Juul

Odder Kommune har endnu ikke fastsat en dato for borgermødet, men Ole Pedersen har allerede i dag modtaget tilbagemeldinger fra flere borgere.

- I eftermiddags fik jeg tre opkald fra forskellige borgere, der synes, at det er godt, at vi vælger at inddrage dem.

