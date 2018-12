Efter #metoo: Må vi godt klæde os på til flirt?

Jeg er sådan en, der aldrig er gået af vejen for lidt gang i gaden og også flirt for sjov. Jeg er også gammel nok til at være taknemmelig over kvinder, der gik på barrikaderne for stemmeret for 100 år siden, og dem der kæmpede for ligeløn i 70erne.

Men ovenpå #metoo, er jeg åbenbart blevet lidt af en dinosaur. Vakse kommentarer, flirt eller komplimenter - eller det at gøre sig til for hinanden - er ikke længere problemfri zone. Det fandt jeg ud af, da jeg læste en tråd på facebook om “kjole-onsdag.”

Irene Nørgaard er glad for flirten. Men efter en debat om kjoler, flirt, mænd og kvinder, spørger hun: "Er jeg en dinosaur?"

Måske er du i tvivl om, hvad #Metoo egentlig handler om udover sagen om filmmogulen Harvey Weinstein, der i oktober 2017 blev fyret af sit eget produktionsselskab, efter han var blevet anklaget for seksuelle overgreb og voldtægt.

Men grundlæggende handler det om, at mænd og kvinder ikke må misbruge uformelle eller formelle magtstrukturer til at sexchikanere andre.

Ikke nogen nyhed i sig selv – udover, at det er sket siden tidernes morgen, uden at nogen før har kritiseret det åbentlyst forkerte så massivt som nu.

Et simpelt forslag om at bære kjole om onsdagen for ens egen skyld - men også for mændenes, vakte en del debat i et forum for kvindelige iværksættere, som vores reporter Irene Nørgaard var medlem af.

At du ikke må gramse på receptionisten, der ikke kan sige fra, fordi hun er bange for at miste sit job, når din julefrokostbrandert har lagt sig.

Godt så. Så langt var jeg selv med.

Men en aften læste jeg med i facebookfællesskabet Ladies First, som er et iværksætter- og karrierenetværk for kvinder.

Mit blik faldt over et opslag, som Helle Luplau fra Silkeborg havde lagt op. Hun ejer kjolewebshoppen Dresslab.dk og lagde sin idé til en kampagne for at få solgt flere kjoler og sætte fokus på, hvor skønt det er at bære kjoler, ud til gruppen.

Jeg vil indføre #kjoleonsdag for at få flere til at opdage hvor skønt det er at bære kjole – også for mændenes skyld Helle Lupau

Og så startede debatten!

Jeg blandede mig selv i den. For der var kontant afregning til den del af forslaget, der handlede om, at mændene sikkert også ville blive glade, hvis kvinderne shinede sig lidt op. Til min overraskelse var netop dette problematisk for mange i tråden.

Jeg ville nok tage mændene ud af ligningen

Mændene skal HELT ud af ligningen

Jeg er feminist. Og jeg vil gerne vide, hvorfor du synes, kvinder skal dresse sig op for mænd...

Jeg selv tænkte: Rolig, rolig - og skrev: Kan man ikke klæde sig lækkert på for sig selv, og skulle mændene blive glade også, er det vel ikke dårligt?”

Debatten fortsatte, og i dagene efter gik jeg og tænkte. Er jeg forældet? Er min egen lidt bramfri tone blevet problematisk? Når jeg for sjov har klasket min kollega Allan bagi har jeg så #metoo’et ham?

Kan man ikke klæde sig lækkert på for sig selv, og skulle mændene blive glade også, er det vel ikke dårligt?

Hvis man ikke må komplimentere hinanden eller klæde sig på for at lokke et blik ud af en mand, kan det så ikke dræbe den flirt, for sjov eller for alvor, som i sidste ende vel stadig er nødvendig for at folk skal finde hinanden og kærligheden?

Eller skal vi bare droppe det hele, og så kan de unge kvinder, helt uantastede, traske hen i sædbanken i og tage sig af artens viderebringelse ad den vej?

Jeg besluttede mig for at undersøge problemstillingen – blive klogere på, hvorfor jeg var ude af trit med diskussionen.

Jeg ville visne, hvis ikke der var den flirt Helle Lupau

Jeg besøgte Helle, kvinden bag #kjoleonsdag. I mellem alle de kjoler, hun har til salg, fortæller hun, at hun slet ikke havde forventet de stærke reaktioner.

- Jeg blev lidt overrasket over det, fordi det var slet ikke det, der var min dagsorden, siger Helle Lupau.

- De fleste af kvinderne har været med på den (Kjoleonsdag, red.). Mændene er jo kommet med det ene kompliment efter det andet. ’Hvor er det skønt at komme på arbejde, nu er det onsdag igen.’ Jeg tænker sådan lidt, lave lidt fest hjemme i soveværelset onsdag aften, så gør jeg også gerne det, siger Helle Lupau.

- Jeg ser det overhovedet ikke som noget problem. Det er en del af mit arbejdsliv, jeg synes det er helt fantastisk. Jeg ville visne, hvis ikke der var den flirt, siger Helle Lupau.

Altså hvad er det, hun vil opnå ved det? Jo, at gøre dem glade. Men så kunne man også komme med balloner eller en sixpack bajere eller smøre sig ind i glimmer. Nomi Kronberg

I et dansestudie møder jeg Nomi Kronberg. Foran spejlene spænder hun kroppen i dans. Med sved på panden og håret i en praktisk hestehale. Nomi var en af dem, der undrer sig over, hvorfor manden skulle være en del af motivationen for #kjoleondag

- Altså hvad er det, hun vil opnå ved det? Jo, at gøre dem glade. Men så kunne man også komme med balloner eller en sixpack bajere eller smøre sig ind i glimmer. Hvad ved jeg. Jeg synes da bare, at man skal flirte amok. Men gøre det på en ordentlig måde, siger Nomi Kronberg, der er indehaver af Groovedance i Aarhus.

Du siger, at man skal flirte amok, men samtidig skal man ikke dresse sig op for at få flirten. Det er jo lidt modsigende?

- Nej, det er det vel ikke. Man kan vel også godt flirte uden at have pæn kjole på?, spørger Nomi Kronberg.

Jeg besluttede mig for at bringe dem sammen. Det kom der dette her møde ud af:

Jeg tog også ud på gaden for at høre, om mændene har flyttet sig ovenpå #Metoo i forhold til flirt.

Og der er ingen tvivl: Når man spørger dem, ligner de nogen, der højst overraskende har fået en uppercut fra uventet kant og stadig er i gang med at sunde sig.

Og de udtrykker stor forsigtighed med at kommentere en kvindes udseende eller sågar flirte, for der er nye retningslinjer for does and donts.

Heldigvis - på mange måder. For hvilken kvinde har ikke til en fest skulle fjerne en vildfaren hånd eller undvige én, der lige - ups - kom til at danse med hænderne først ind i ens bryster? Det tror jeg, de færreste kvinder kommer til at savne.

Men river vi legen, spillet, flirten med i samme ombæring? Og mændene? Holder de sig helt tilbage?

Og hvad ender det så med? Hvad har jeg lært, spørger du måske?

Jeg har set og lært, at en stærk strøm af modige kvinder verden over på bare et år har fejet en tusindårig tiltvungen rettighed af bordet med af sand orkan af #metoo-fortællinger, globalt og lokalt.

Retten til at gramse på én, der ikke ønsker det eller ydmyge en anden ved at være højlydt sjofel, mens resten af fællesskabet grinende følger optrinnet. Den ændring var nok ikke sket på min vagt.

Fordi jeg altid klaret det selv og sagt fra, også højlydt hvis nødvendigt, jeg har snoet mig udenom det, jeg ikke ønskede og fundet hen i den anden ende af baren.

#Metoo er ikke min opfindelse, men jeg er på kvindekønnets vegne lykkelig for det, bevægelsen med imponerende kraft har flyttet.

Alligevel jeg vil til stadighed elske at tage en kjole på. Om onsdagen eller om torsdagen. Også bare for at flirte med mændene.