Efter massiv forældrestorm: Kommune må justere på skolebusserne

Efter sommerferien blev en lang række skolebusruter i Norddjurs Kommune ændret eller helt nedlagt. Det skabte stor frustration blandt forældrene, der i stor stil har klaget over beslutningen. Det får nu konsekvenser.

Mere end 500 mails fra vrede og bekymrede forældre har nemlig fået kommunen til at rulle flere af ændringerne tilbage.

Det havde dog været bedre, at der havde været styr på skolebusplanen allerede inden sommerferien, som der plejer. Nette Abildgaard Blach, Auning

Hvor mange nye ruteændringer, der nu er lavet, har formand for børne- og skoleudvalget i Norddjurs, Mads Nikolajsen (SF), ikke det præcise overblik over.

- Men det er rigtig mange, og der vil stadig blive lavet ændringer. Den endelige version af denne ruteplan får forældrene i hånden lige inden efterårsferien, siger Mads Nikolajsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Større opgave end ventet

Han er rigtig træt af, at situationen er opstået.

Normalt bliver busplanen for skolebusserne sendt ud inden sommerferien, så eventuelle justeringer kan rettes til i god tid. I år har en nøglemedarbejder i forvaltningen været sygemeldt, så opgaven blev givet til en konsulentvirksomhed.

Og meget kunne tyde på, at den opgave har konsulenterne ikke fået løst tilfredsstillende.

- Opgaven var større, end de havde forudset. Derfor kom ruteplanen først lige inden skolestart, forklarer udvalgsformanden.

Herefter væltede det så ind med klager fra forældre. En af dem var Nette Abildgaard Blach, der har to drenge på Auning Skole.

Nette Abildgaard Blach og manden Søren Blach var bekymrede for deres børns sikkerhed efter de busændringer, der kom efter sommerferien. Nu er de igen trygge ved skolebussen.

Frygtede for børnenes sikkerhed

Hun frygtede især for børnenes sikkerhed, når de skulle krydse en stor landevej for at vente på bussen. Nu er rute 17 ændret, så den kører forbi Dalsgårdsvej, hvor familien bor.

Politiet har bedt om aktuelle trafikoptællinger for vejene, inden de vil give deres endelige vurdering. Derfor vil der stadig ske et par justeringer. Mads Nikolajsen (SF), udvalgsformand

- Det er dejligt, at ruten er ændret nu. Det er vi glade for, og jeg hører, at mange forældre generelt er tilfredse med de ruteændringer, som er lavet, siger Nette Abildgaard Blach til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det havde dog været bedre, at der havde været styr på skolebusplanen allerede inden sommerferien, som der plejer, men når det er sagt, så er det okay, at kommunen nu har brugt lidt tid på at få rettet ruterne til, fortsætter hun.

Langt de fleste klager har handlet om netop trafiksikkerhed for børn, der skal vente på busser. Her er langt de fleste ruter ændret, og i visse tilfælde er politiet blevet hevet med ind over for at vurdere trafiksikkerheden.

Flere justeringer på vej

- De har bedt om aktuelle trafikoptællinger for vejene, inden de vil give deres endelige vurdering. Derfor vil der stadig ske et par justeringer, forklarer Mads Nikolajsen.

Øvrige justeringer, hvor det handler om andet end sikkerhed som eksempelvis ventetid, er også gennemført de fleste steder.

Der er lavet tælling i busserne i sidste uge, og det kan også give flere justeringer, lyder det fra politikeren.

Selvom Mads Nikolajsen er træt af situationen, så har han ros til, hvordan både forældre, buschaufførerne og de ansatte i forvaltningen har håndteret det hele efter sommerferien.

- Forvaltningen har knoklet for at rette op, og jeg er glad for chaufførernes tålmodighed, siger han og fortsætter:

- Og langt de fleste forældre har været konstruktive og kommet med løsninger, som har været med til at ændre ruterne til nogle bedre løsninger.