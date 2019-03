Efter mange protester: Mødrehjælpen fortsætter

- Det er fantastisk. Det viser, at politikerne har lyttet på, at vi har været ude og vise, at det ikke skal spares væk, siger Malene Guldhammer fra Randers.

Hun og omkring 50 andre mødre var på gaden i Randers i midten af februar for at demonstrere mod, at Randers Kommune ville stoppe med at give tilskud til Mødrehjælpen. Det ville nemlig betyde, at tilbuddet ville forsvinde.

Siden har hun samlet over 600 underskrifter, som hun ville aflevere til borgmesteren på mandag, men kommunen overhalede hende inden om.

Nynne Marie Ravn demonstrerede mod lukningen den 14. februar i år. Hun kunne ikke forestille sig en virkelighed uden Mødrehjælpen.

De mange reaktioner har gjort indtryk, og derfor har politikerne nu bestemt sig for at fortsætte tilskuddet på 350.000 kroner, fortæller borgmester Torben Hansen (S).

Vi har haft mange snakke om det, og det er et værdigfuldt tilbud. Torben Hansen, Borgmester, Randers Kommune, Soc.dem.

- Vi har haft mange snakke om det, og det er et værdigfuldt tilbud, siger borgmester Torben Hansen (S) og tilføjer, at Randers Kommune omsætter for 6 milliarder til sammen, og da budgettet skulle laves, var der andre områder, der var større fokus på end på Mødrehjælpen.

Det er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i Randers, der står bag beslutningen. Hvor pengene skal komme fra, ved de ikke endnu.

Fået venner og legekammerater

Malene Guldhammer er kommet i Mødrehjælpens graviditetsgruppe og barselsgruppe med begge sine drenge, og for hende har tilbuddet gjort en kæmpe forskel.

- Det har betydet meget. Da jeg fik min første, var jeg kun 21 år, og det var et andet netværk, jeg havde dengang, og i grupperne i Mødregruppen fik jeg en masse veninder, og mange har jeg stadigvæk kontakt med i dag, og børnene har nogen at lege med, siger Malene Guldhammer.

På mandag afleverer hun de 600 underskrifter til borgmesteren, men ikke længere for at protestere. Nu for at sige tak.

- Det føles, som om jeg er blevet 20 kilo lettere på skuldrene, siger Malene Guldhammer.