Efter mange års kamp: Kystsikring af Anholt går nu i gang

Anholts hovedvej raseret af stormen Urd. Vej skyllet væk af storm. Overskrifterne om Anholts oversvømmelser og vejproblemer har været mange de seneste år på TV2 ØSTJYLLANDS hjemmeside.

Forhåbentlig er snart slut med den slags artikler, for i disse dage går den store kystsikring af Kattegatøen i gang.

- Vi kan ikke få armene ned igen. Det er fantastisk, og så undgår vi forhåbentligt de store problemer, som vi har oplevet de seneste år, siger Liselotte Arentz Sørensen, der er formand for øens borgerforening.

Bølgebrydere på 70 meter

For at kystsikre Anholt skal der bygges tre store bølgebrydere i granitmateriale. Bølgebryderne får en længde på 70 meter og bliver placeret cirka 80 til 130 meter ud for kysten.

Kystsikringen skal blandt andet sikre øens hovedvej, Nordstrandsvej, som har været hårdt ramt af storme og uvejr, der nærmest har skyllet vejen væk.

- Vi har brugt ufatteligt meget energi hver gang vejen har været skyllet væk, og endnu flere gange har vi sikret store områder med sandsække, så ikke også havnen skulle blive ramt, siger Liselotte Arentz Sørensen og fortsætter:

- Samtidig bliver det et kæmpe plus, at campingpladsen ikke bliver oversvømmet fra tid til anden, og at vi er fri for at lukke vores hovedvej på øen.

Sådan så Nordstrandsvej på Anholt ud efter, at den var blevet ramt af stormen Urd i 2016. Foto: Liselotte Arentz Sørensen‎

Crowdfunding har hjulpet

De samlede anlægsudgifter til kystsikringen lyder på cirka 16 millioner kroner, og en del af pengene er fundet via crowdfunding. Beboere og gæster på Anholt har bidraget økonomisk til projektet, og har dermed indsamlet cirka 1 million kroner, der nu er med til at gøre kystsikringen til virkelighed

- Det har været dejligt, at vi her på øen selv har samlet penge ind, men at vi også har haft et rigtig godt samarbejde med kommunen undervejs, siger Liselotte Arentz Sørensen.

Arbejdet med øens kystsikring forventes færdigt i 2019.

