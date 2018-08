Efter to måneder med busser: Nu kører der igen tog fra Randers og Langå

De togbusser der siden slutningen af juni har erstattet togene stopper mandag morgen med at køre, når DSB igen sætter tog på skinnerne mellem Langå og Aalborg.

Det oplyser Banedanmark.

Siden slutningen af juni har Banedanmark været i gang med et omfattende sporarbejde mellem Langå og Hobro. Derfor har der været indsat togbusser som erstatning for togene.

Sporarbejdet blev iværksat fordi, der skulle udskiftes skinner på 77 kilometer jernbane mellem Langå og Aalborg. Samtidig skulle der også laves ombygninger af togstationerne i Hobro og Randers

- Ligesom at der er asfalt på vejene, så har skinnerne også brug for at få en tur under luppen. Nogle af dem skal udskiftes, og andre kan sikkert bruges igen, sagde Tony Bispeskov, der er informationschef ved DSB, dengang sporet blev lukket

Selvom togene fra mandag morgen kører igen, vil der frem til 5. oktober stadig være ekstra rejsetid mellem Aarhus og Aalborg i ydertimerne. Sidst på aftenen og om natten vil der fortsat være noget arbejde på strækningen. Derfor vil der i disse ydertimer fortsat være togbusser mellem Randers og Hobro.