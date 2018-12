Efter et år som frivillighovedstad: Samfundets lim skal takkes

Aarhus har haft titlen som Europæisk Frivillighovedstad i 2018. Nu er året snart slut, og dermed skal titlen også gives videre. Det blev markeret her til aften, da 6000 frivillige var blevet inviteret ud i Tivoli Friheden.

Her fik de gratis turbånd, koncerter og mad i boderne. Og der var ingen tvivl om, hvorfor de frivillige skulle fejres.

- Det er vigtigt, at vi anerkender de mennesker, som gør en forskel for vores samfund. Det er nogle mennesker, som gør noget uden at forvente noget. Det betyder dog ikke, at vi ikke skal anerkende dem, udtaler Rabih AzadAhmad (Rad V.), rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune.

Læs også Frivillig Fredag: Unge gjorde en forskel - helt gratis

Og anerkendelsen betyder også meget for de mennesker, som det hele handler om.

- Jeg tror, at der er mange, der føler, at de laver en stor indsats. Det er dejligt at opleve, at det ikke forsvinder i mængden, siger Freja Borch Dall som selv er frivillig hos Pantbørsen.

Jeg tror, at man som frivillig føler sig anerkendt og værdsat. Det arbejde og de timer, man lægger i det, bliver se Stine Nyhus Larsen, frivillig

Stine Nyhus Larsen, der også er frivillig, bakker hende op.

- Jeg tror, at man som frivillig føler sig anerkendt og værdsat. Det arbejde og de timer, man lægger i det, bliver set, udtaler hun.

Får det hele til at køre rundt

Der er mange ting, som ikke vil kunne køre rundt i Danmark, hvis der ikke var frivillige, der lagde nogle kræfter i. Det gælder blandt andet også for Skraldecaféen, som drives af frivillige.

I deres dagligdag har de godt kunne mærke, at det har gjort en forskel, at Aarhus har været frivillighovedstad.

- Der har været en masse forskellige initiativer samlet, hvor man har kunne møde ligestillede og nye samarbejdspartnere. Det, synes jeg, har været rigtig godt. Så man kunne lære nogle andre initiativer at kende, fortæller Steffen Sand, som arbejder i Skraldecaféen.

Og der var ikke meget af det skraldede mad, som ville blive serveret på caféen uden de frivillige.

- Hvis ikke der var nogen, der havde lyst til at være med til at lave Skraldecafé. Så var der ingen skraldecafé. Det er vores vigtigste ressource overhovedet, siger Steffen Sand.

Skraldecaféen her kunne ikke overleve, hvis det ikke var for de frivillige, som giver en hjælpende hånd i dagligdagen.

Det er ikke kun hos Skraldecaféen, man har kunne mærke en forskel i året som frivillighovedstad.

- Titlen har givet os mulighed for i endnu højere grad at arbejde med at gøre det nemt og sjovt at være frivillig. Det har vi blandt andet gjort ved at sætte fokus på, hvordan man kan åbne frivillige fællesskaber op og inviterer ind, udtaler Maj Morgenstjerne, der er leder for Frivillighovedstaden 2018.

Skal fortsat være i fokus

Hun lover dog, at slutningen på værtsskabet ikke betyder, at der kommer mindre fokus på emnet.

- Vi bliver ved med det gode arbejde. På konferencen i dag har vi sat fokus på, hvordan vi kan arbejde videre med det, som frivillighovedstaden har givet, fortæller Maj Morgenstjerne til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er noget helt unikt, at vi stoler på hinanden og har lyst til at bidrage til, at alle har det godt Freja Borch Dall, frivillig

Rådmanden er enig i, at der fortsat skal være fokus på dem, der brænder for at hjælpe til.

- Vi har haft fokus på de frivillige, og det er med til at styrke hele frivilligheden. De er altså limen i vores samfund. De gør, at foreninger og mennesker hænger sammen, udtaler Rabih AzizAhmad.

Læs også Frivillige bygger 1200 meter mountainbike-bane - og det er kun begyndelsen

For de frivillige selv, så er der også noget ganske særligt over den måde, som frivilligheden driver Danmark på.

- Det er noget helt unikt, at vi stoler på hinanden og har lyst til at bidrage til, at alle har det godt, siger Freja Borch Dall.