Efter dronningebesøg: Boldbane totalt smadret

Store mudderhuller, stakke af halm og ødelagt græs. Det var realiteten for fodboldholdet Silkeborg United, da de efter denne Dronningens besøg i denne uge vendte tilbage til deres hjemmebane.

- Det er jo her, vi er vant til at spille. Det er her, vi føler os trygge. Selvom niveauet ikke er mega højt, så ville det give en udfordring at spille serie 5 her, siger Bo Nikolajsen, der er træner for Silkeborg United, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi ved godt, vi ikke er de nye Messi og Ronaldo, men banen her er jo vores hjemmebane. Bo Nikolajsen, træner for Silkeborg United

Dronning Margrethe ankom til Silkeborg mandag, og besøget sluttede tirsdag. I de to dage blev hun blandt andet kørt rundt i karet med omkring 60 gardehusarer på hesteryg.

Og hestene har boet på Bo Nikolajsens elskede hjemmebane, som nu skal repareres, før den kan bruges igen, for de midlertidige hestestalde, der har stået på banen, har gjort den umulig at spille på.

De mange hove har sat sine spor på den silkeborgensiske fodboldbane.

- Vi ved godt, vi ikke er de nye Messi og Ronaldo, men banen her er jo vores hjemmebane, så der er ingen tvivl om, at det er her, vi helst vil spille, siger træneren.

Kommunen erstatter

Regningen ryger til kommunen, som erkender, at banen er ubrugelig som følge af hestebesøget. Det kommer til at koste dem 50-60.000 kroner, men det tager de nu ikke så tungt.

- Vi ærgrer os da over, at det er sket, men når man tænker på baggrunden for, at det er sket, kan jeg kun være glad, vi har haft nogle fantastiske dage, siger John Bøgelund Frederiksen, der er kultur og borgerservicechef hos Silkeborg Kommune.

De midlertidige hestestalde har været hårde ved græsset.

Resten af sæsonen er Silkeborg United henvist til den gamle bane ved Nordre Skole, men når den næste sæson nærmer sig, er der lys for enden af tunnelen.

- Det gode ved historien er jo, at de baner havde vi ikke regnet med at renovere, men når nu klubben vender tilbage, så får de endnu bedre baner end det, de havde i forvejen, siger John Bøgelund Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hos Silkeborg United er man da også glad for at få fornyet banerne, men der er ikke meget glæde over at skulle vende tilbage til banen ved Nordre Skole.

- Det er jo ærgerligt, ikke? Men hestene skulle jo have et sted at være, siger Bo Nikolajsen.