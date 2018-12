Kommuner vil samarbejde om sikkerhed efter dødsbrand på plejehjem

Ingen levende lys og korrekt skiltning, hvis beboerne bruger iltflasker.

Aarhus Kommune foretager ekstraordinærer tilsyn af plejehjemmene i kommunen, og det har nu inspireret Samsø, Skanderborg og Odder kommuner til et samarbejde om øget brandsikkerhed på tværs af kommunegrænserne.

Samarbejdet indgås som en direkte konsekvens af en brand på plejehjemmet Farsøhthus i Allingåbro i Norddjurs Kommune. Branden i august kostede tre ældre kvinder livet.

Samarbejdet mellem de tre kommuner skal ske med assistance fra Østjyllands Brandvæsen.

- Jeg tror roligt, jeg kan sige, at branden på Farsøhthus har været en reminder til alle kommuner. Vi vil gerne skabe mere brandsikkerhed for vores borgere, og vi vil gerne gøre noget, der giver reel værdi for borgerne, siger teknisk chef i Odder Kommune Casper Grønborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Tirsdag fik plejecentret Lokalcenter Møllestien i Aarhus besøg af Østjyllands Brandvæsen. Her blev bygningens brandsikkerhed gennemgået.

Det nye er, at kommunerne vil forsøge at bygge ovenpå det, som loven allerede kræver, lyder det fra Casper Grønborg.

- Vi vil gerne gøre det ekstra, som betyder, at vi ikke kun kigger på, hvad der er lovligt, men også hvordan vi kan hæve brandsikkerheden og få det ind i handleplanerne for bygningerne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunerne vil også i højere grad uddanne eksempelvis arbejdsmiljørepræsentanter og hjemmeplejere om brandsikkerhed.

- Vi vil gerne have uddannet vores medarbejdere, som kommer ud i bygningerne, så de ved noget om brandsikkerhed og kan tage det med sig, når de kommer rundt. Idéen er, at de kan give deres viden videre som gode ambassadører til deres kollegaer, siger Casper Grønborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Mens ekstraordinere tilsyn fortsat kun er på tegnebrættet i Samsø, Skanderborg og Odder kommuner, udføres de ekstra tilsyn som nævnt allerede i Aarhus Kommune.

Vil løfte niveauet

De forskellige besøg på plejehjemmene må ikke komme til at virke som løftede pegefingre, mener Thomas Kirk fra Bygningsafdelingen i Aarhus Kommune.

- Det er meget vigtigt for os at pointere, at vi ikke er her for at komme og fortælle jer, hvad der er galt, men for at hjælpe jer. Så vi i samarbejde kan løfte niveauet, hvis der er behov for det, siger han til personalet på Møllestien.

Ved dagens besøg bliver det blandt andet undersøgt, om plejehjemmene afholder brandøvelser, om der er styr på flugtveje, og at der ikke bliver brugt levende lys.

- Vi har fyrfadslys med batteri i stedet for almindelige fyrfadslys. Vores adventskrans er gran, men det er også med elektriske lys, forklarer forstander for Lokalcenter Møllestien Lone Hintze.

Forstanderen hilser det ekstraordinære tilsyn velkomment.

- Vi har rigtig meget forebyggelse og risikovurdering i vores daglige arbejde, men at vi går ekstra i dybden, det er en rigtig god idé, siger Lone Hintze.

Da personalet har besvaret en række spørgsmål, går beredskabsinspektør fra Østjyllands Brandvæsen Søren Christensen på tilsyn i plejehjemmets 58 lejligheder.

- Vi har den årlige gennemgang af alle plejehjem, men hvis kommunen også kommer med, og de kan se nogle ting, det giver mening at ændre, så vil vi selvfølgelig gerne hjælpe, så vi kan være med til at højne niveauet, siger Søren Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

