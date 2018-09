Efter dødsbrand på plejehjem: Kommune skærper tilsyn

Efter at plejecentret Farsøhthus i august brændte ned med det resultat, at tre ældre kvinder mistede livet, har TV2 ØSTJYLLAND gennem en aktindsigt kunne konstatere, at plejecentret mange gange havde fået en række påbud omkring mangelfuld brandsikkerhed.

På påbuddene kan man se et problem blive gentaget igen og igen - nemlig flugtvejene. Og det er ikke et uvæsentligt problem.

Det er ret usædvanligt, hvis det er tilfældet, at man har haft et påbud, der er blevet gentaget år efter år. Ib Bertelsen, Direktør hos Dansk Brand og Sikringsteknik

- Det er alvorligt, hvis man spærrer flugtveje. På et ældrecenter kan der være behov for meget tilgængelige flugtveje for at få borgere ud, siger Ib Bertelsen, der er direktør hos Dansk Brand og Sikringsteknik.

Det har betydet, at Norddjurs Kommune, hvor plejecentret ligger, tager konsekvensen og øger gennemgangen af kommunens institutioner.

- Jeg har besluttet, at vi nu skal have de her brandtilsynsrapporter fra alle vores institutioner til gennemsyn i udvalget, så det får vi fremover, så vi kan følge sagen fra udvalgets side også, siger Lars Møller (A), der er formand for Voksen og Plejeudvalget i Norddjurs Kommune.

Særligt opsyn

Det er altså et omfattende stykke arbejde, der venter for Voksen- og Plejeudvalget i kommunen, men det er ikke det eneste, Lars Møller sætter i værk som følge af dødsbranden på plejecentret.

Farsøhthus skal nemlig også under gennem særligt skærpede gennemsyn, efter de gennemgående påbud angående flugtveje i plejecentrets brandtilsynsrapporter.

- Det er ret usædvanligt, hvis det er tilfældet, at man har haft et påbud, der er blevet gentaget år efter år. Det vil normalt ikke være det, vi ser i praksis, siger Ib Bertelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom Lars Møller anerkender, at flugtveje er vigtige at sikre, understreger han, at det kan være udfordrende at holde dem fri i en institution med meget aktivitet.

- Vores medarbejdere og ledelsen ude ved Farsøhthus retter sig efter de anbefalinger og påbud, der er blevet givet, men vi skal huske, at det er et stort og levende hus, hvor der bor mange mennesker, der har hjemlig hygge, og der kommer mange pårørende også, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.