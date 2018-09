Efter dødsbrand på plejehjem: Endnu en kommune undersøger brandreglerne

Også i Aarhus Kommune skal det nu afdækkes, om der bliver dispenseret fra brandreglerne på kommunens plejehjem.

Det sker efter, Norddjurs Kommune onsdag erkendte, at den dispensation, plejehjemmet Farsøhthus har haft fra brandreglerne, ikke var blevet givet den dag i dag.

Læs også Efter dødsbrand: Dispensation til plejehjem var forkert

- I går blev jeg kontaktet af en ældre kvinde. Hun bor på plejehjem i Aarhus Kommune og var bekymret. Jeg mener, det vil være godt med et overblik over, hvordan det ser ud i vores kommune.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets byrådsmedlem i Aarhus Kommune, Lone Hindø. Hun har nu bedt Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune svare på, om der også i Aarhus Kommune dispenseres fra reglerne.

Godt at få det drøftet

Plejehjemmet Farsøhthus, der ligger i Allingåbro på Djursland, fik i 1997 under den daværende Rougsø Kommune dispensation fra at sætte et sprinkleranlæg op i bygningen. Dispensationen blev givet, fordi der ligger en brandstation tæt på plejecentret. Og på betingelse af, at der i stedet blev etableret en direkte alarmforbindelse til brandstationen.

Den 3. august udbrød der brand på plejehjemmet. Tre ældre kvinder mistede livet.

Læs også Politiet: Dødsbrand på plejehjem opstod i sofa

Transport-, Bygnings- og Boligminister, Ole Birk Olesen (LA), præsenterede tirsdag en rapport om sikkerheden på plejehjemmet. Her fremgik det, at Farsøhthus på flere punkter ikke levede op til brandsikkerhedskravene.

Norddjurs Kommune, der i dag formelt har ansvaret, har efterfølgende erkendt, at den dispensation, plejehjemmet har haft, ikke ville være blevet givet i dag.

03:08 ​VIDEO: Danske Beredskaber påtager sig gerne opgaverne omkring løbende brandsikkerhedsvurderinger i kommunen. Se interview her med Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber. Interviewet er fra i går, onsdag. Luk video

I Aarhus Kommune har Lone Hindø tillid til, at der er styr på brandreglerne. Alligevel ønsker hun fuldstændig klarhed.

- Mange af os har ikke stået i den problemstilling før. Jeg tror, det er i orden. Men det er godt at få det drøftet, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Tre ældre døde i brand: Rapport afslører fejl på stribe

Oplysninger er svære at finde

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med Jette Skive (DF), rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, som henviser til bygningschef Marianne Weberg.

Ifølge Marianne Weberg har Aarhus Kommune ikke en liste over dispensationer. Hun har allerede været i dialog med brandvæsnet og kommunens byggesagsafdeling. Den eneste måde at finde ud af, om kommunen har dispenseret fra brandsikringsregler på plejehjem, er ved slavisk at gennemgå byggesagsarkivet.

- Det bliver lidt af et pillearbejde, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- De oplysninger er ikke lette at finde frem. Men vi ser selvfølgelig på, hvordan vi kan imødekomme ønsket.

Der gælder forskellige byggereglementer alt efter, hvornår bygninger er opført eller bygget om.

Men Marianne Weberg føler sig overbevist om, at der er styr på brandsikkerheden på de aarhusianske plejehjem.

- Den tid, jeg har været her, er der ikke blevet søgt om dispensationer. Jeg tvivler på, der ligger dispensationer på brandområdet. Vi har en meget striks brandopfølgning ved byggesager. Men jeg kan ikke garantere det, forklarer hun.

Aarhus Kommune har 10 dage til at finde oplysningerne frem.