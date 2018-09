Efter dødsbrand: Dispensation til plejehjem var forkert

Norddjurs Kommune erkender nu, at plejecentret Farsøhthus i Allingåbro ikke burde have haft dispensation fra brandsikringsreglerne.

Plejecentret fik i 1997 under den daværende Rougsø Kommune dispensation fra at sætte et sprinkleranlæg op i bygningen. Dispensationen blev givet, fordi der ligger en brandstation tæt på plejecentret. Og på betingelse af, at der i stedet blev etableret en direkte alarmforbindelse til brandstationen. I dag har Norddjurs Kommune formelt ansvaret - og nu lyder det fra kommunen, at en sådan dispensation aldrig var blevet givet den dag i dag.

Det oplyser Norddjurs Kommune onsdag i kølvandet på den rapport, som Transport-, Bygnings- og Boligminister, Ole Birk Olesen (LA), tirsdag præsenterede om sikkerheden på plejehjemmet, hvor en brand den 3. august kostede tre personer livet.

Her fremgik det, at Farsøhthus i Allingåbro ikke levede op til brandsikkerhedskravene.

Nu har Norddjurs Kommune har tid til at læse redegørelsen, og i en pressemeddelelse onsdag skriver kommunen:

'Det står klart, at en dispensation vedr. etablering af sprinklere med en begrundelse om nærhed til en brandstation ikke ville blive givet i dag'

- Vi har jo ageret ud fra den viden, vi har haft. Men når vi ser på dispensationen for sprinkleranlæg, der blev givet i 1997, må vi sige, at vi ikke ville have givet den i dag, selvom der ligger en brandstation tæt på, siger Lars Møller (S), der er formand for voksen-og plejeudvalget i Norddjurs Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ud over de manglende sprinklere er der i rapporten også kritik af, at der er indrettet et spisekøkken i flugtvejsgangen, hvilket forhindrede fri passage. Endelig fremgår det også, at flugtvejsgangen ikke var opdelt med røgsikre og selvlukkende dør, så branden derfor kunne brede sig hurtigere.

- I forbindelse med branden på Farsøhthus den 3. august igangsatte vi et omfattende arbejde med at kortlægge sikkerheden på vores plejecentre og øvrige institutioner. Det arbejde er i fuld gang, og den nye rapport gør, at vi vil have et fornyet og ekstra stærkt fokus på Farsøhthus. Vi vil blandt andet foretage en grundig, teknisk brandgennemgang af plejecentret på baggrund af de nye oplysninger i rapporten, hvor vi også vil kigge på, om den nuværende indretning og konstruktion er hensigtsmæssig, siger Søs Fuglsang, sundheds-og omsorgschef i Norddjurs Kommune, i pressemeddelelsen.

Norddjus Kommune vil som reaktion forsøge at forebygge lignende brandulykker.

- Nu skal vi gennemgå alle vores kommunale institutioner med henblik på brandsikkerhed. Oven på den her rapport vil vi lave en skærpet gennemgang, siger Lars Møller (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

