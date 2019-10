Efter debat om ikonisk slotskro: Nu kan den blive din

1906: Den kendte arkitekt Hack Kampmann bygger en bolig for skovfoged Niels Lund og hans hustru, Jenny. Huset bliver kendt som ”Strandhuset”. Parret er særligt glade for de lokale spejdere, som de ofte giver drikke og husly.



1913: Sir Baden Powell, grundlægger og chef for Verdensspejderbevægelsen, besøger parret for at overrække en hæderspris for deres hjælp til spejderne. Efterfølgende bygger parret et skur, hvor spejderne kan få kaffe og kage. Det bliver et populært sted, som mange mennesker, udover spejderne, besøger, og om sommeren bliver der solgt øl og kaffe til de besøgende.



1927: Det er blevet så populært et sted, at Jenny Lund og hendes døtre opfører en træpavillon, hvor de driver en egentlig kaffebar.



1967: Pavillonen bliver revet ned, og Kalø Slotskro opføres. Kroen og Strandhuset forpagtes til Birthe og Niels Erik Hansen.



1980: Der bliver tilbygget og ombygget. Blandt andet bliver en iskiosk stablet på benene, og det betyder en del for omsætningen om sommeren.



1997: Rønde Kommune vedtager i en lokalplan, at der er mulighed for at bygge et mindre velkomstcenter i forlængelse af slotskroen.



2001: Kroen og Strandhuset forpagtes til Inger og Luigi Pillon, som også er de nuværende forpagtere. Strandhuset lejer de ud til nogle andre.



2013: Luigi Pillon læser i avisen, at kroen skal rives ned. Pillon spørger, hvornår det skal rives ned, men får intet klart svar.



2014: Lejerne af Strandhuset siger deres lejekontrakt op, og de ansatte kokke siger op grundet uvisheden om, hvornår kroen skal rives ned, og hvornår Pillon dermed mister retten til at være forpagter. Pillon trækker på sin familie, som bliver en fast del af personalet på kroen.



2015: I foråret 2015 får Pillon besked fra Nationalpark Mols Bjerge om, at han kan fortsætte med at være forpagter af kroen og Strandhuset indtil 2017.



2017: I april 2017 bliver der skrevet en afskedsartikel i lokalavisen, da det er Luigi Pillons sidste sæson. Umiddelbart efter opsøger Nationalparken ham for at fortælle, at han kan få lov til at fortsætte som forpagter indtil 2019.



2018: Den nye lokalplan skal godkendes i Syddjurs Byråd, og de indsamlede underskrifter vil blive overrakt til borgmesteren.



2019: Et flertal i Syddjurs Kommune vedtager i slutningen af april, at Kalø Slotskro kan rives ned.



2019/20: Nationalpark Mols Bjerge satser på, at det første spadestik tages i løbet af 2019 eller 2020.