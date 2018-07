Rådmand om hegn mod hjemløse: Vi løser ikke problemerne ved at flytte de udsatte

I efteråret vil der ligge en ny stor plan for at komme hjemløshed til livs i Aarhus.

Det afslørede rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse torsdag.

Læs også Hegn for at holde hjemløse væk er ulovligt: Men kommunen griber ikke ind

- Vi arbejder i øjeblikket på en masterplan, som skal forsøge at tage et mere overordnet livtag. Hvordan sørger vi for, at der bliver færre i hjemløshed, siger Kristian Würtz (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Problemerne med de hjemløse i Aarhus er igen blevet tydelige. Onsdag kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle om Jens Søe, der har sat et ulovligt hegn op foran den ejendom, han ejer, på Klosterporten.

Hegnet er sat op, fordi han ikke vil acceptere, at de hjemløse holder til foran bygningen, der ligger ved siden af Kirkens Korshærs herberg og spisested for hjemløse.

Masterplanen skal blandt andet være med til at fastholde hjemløse i deres bolig og bringe dem tættere på arbejdsmarkedet, og eksisterende tilbud til de hjemløse skal forstærkes og nye udvikles.

- Vi skal have et hovedfokus på at få knækket den kurve. Der bliver flere hjemløse i Aarhus, og der bliver især flere unge hjemløse i Aarhus. Det sker samtidig med, at vi har en by, der buldrer derudad, hvor de fleste har det fremragende. Det skal vi have gjort noget ved, siger Kristian Würtz.

Jens Søe har sat dette hegn op foran sin ejendom på Klosterport i Aarhus. Hverken han eller lejerne vil acceptere, at de hjemløse samles foran bygningen og holder fester.

Vil flytte Kirkens Korshær

Jens Søe tror på, at en helhedsløsning er vejen frem. Men så skal masterplanen også indeholde et vigtigt punkt:

- Den tanke, som jeg ser, kan løse det, er, at man flytter Kirkens Korshær eller der, hvor de har natherberg og spisested, til et sted, som der er gennemtænkt. Det vil løse problemet, siger Jens Søe.

Måden at løse det her problem er ikke at sætte hegn op mellem de mennesker, der er i allerstørst social nød i vores by, og så alle os andre, der lever en lykkelig tilværelse. Kristian Würtz (S), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Men sådan kommer det ikke til at blive, ifølge Kristian Würtz.

- Vi kan ikke løse det her problem ved at forestille os, at vi bare kan flytte tilbuddene og flytte de udsatte, siger Kristian Würtz (S).

Læs også Husejer har fået nok: Sætter hegn op for at få hjemløse væk

Det samme gælder det nye hegn i Klosterport.

- Måden at løse det her problem er ikke at sætte hegn op mellem de mennesker, der er i allerstørst social nød i vores by, og så alle os andre, der lever en lykkelig tilværelse. Det dur ikke, siger Kristian Würtz.