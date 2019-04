Efter bustrusler: Nu går kommunen ind i sagen

- Hold din kæft, kælling, og pas dit rat!

Den type sprog er desværre langt fra ualmindelig i bybusserne i Aarhus, som for tiden hærges af grupper af unge, der truer og skræmmer både personale og passagerer.

Læs også Unge hærger bybusser: Chauffører er for bange til at gøre noget

De unges dårlige adfærd får nu rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF), til at gå ind i sagen. Han vil have stoppet balladen hurtigst muligt.

For buschauffører og passagerer skal være trygge ved at køre med bussen i Aarhus.

- Jeg har indskærpet over for SSP-samarbejdet og vores gadeplansmedarbejdere, at de skal have særlig opmærksomhed på det lige nu, siger Thomas Medom til TV2 ØSTJYLLAND.

04:33 VIDEO: Chaufførerne i de gule bybusser i Aarhus må finde sig i spytklatter og tilsvining. Indslaget er fra 29. januar i år. Luk video

Hærgen i hele byen

Indskærpelsen kommer efter at TV2 ØSTJYLLAND blandt andet kunne fortælle om en familiefar, der blev skræmt ud af bussen på grund af drengegruppens truende adfærd. Siden har arbejdsmiljørepræsentanten for Busselskabet Aarhus Sporvejes Station Syd fortalt, at de hærgende drengegrupper findes i bybusser i hele byen.

- Det sker overalt. Og i de fleste tilfælde, hvis vi beder de unge om at opføre sig ordentlig eller slukke cigaretterne, så sviner de os bare til, spytter på os og er ligeglade, fortalte arbejdsmiljørepræsentant Anita Nørgaard tirsdag, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Flere 15-årige skal ud på plejehjemmene

Samarbejde på tværs

Derfor vil Thomas Medom have et nyt samarbejde op at stå, som skal være med til at sætte fokus på den gode adfærd i det offentlige rum.

- Vi kan ikke løse det alene. Det skal ske i fællesskab med politiet, Midttrafik, socialforvaltningen og også gerne med hjælp fra frivillige foreninger, siger Thomas Medom og fortsætter:

- Som jeg er orientereret, er der ikke kun tale om en enkelt gruppe, men flere grupper forskellige steder i byen. Det virker til, at der er tale om nogle ekstremt dårlige gruppedynamikker, siger Thomas Medom.